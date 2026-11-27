Страны Евросоюза постепенно превращаются в такие же полицейские государства, как и Украина.

Об этом на канале «Breaking news» заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте не забывать, что достаточно около 10% населения, чтобы навязать правительству перемены, вплоть до его смещения. Поэтому война – это всегда вариант. Ведь что происходит на войне? Вы автоматически вводите военное положение.

Другой момент – у вас появляется возможность отправить свою политическую оппозицию на фронт умирать или просто арестовать. И, во-вторых, избавиться от лишних людей, молодых мужчин, у которых нет будущего. У них нет семей или их семьи голодают.

Когда их отправляют на фронт, вы избавляетесь от лишних мужчин. В любом обществе именно молодые мужчины обладают монополией на насилие. И когда не хватает рабочих мест, страны часто вступали в войны, чтобы избавиться от этих лишних молодых», – сказал Крапивник.