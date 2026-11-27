Пусть сгинут в окопах: Европолитики решили с помощью войны избавиться от оппозиционной молодёжи
Страны Евросоюза постепенно превращаются в такие же полицейские государства, как и Украина.
Об этом на канале «Breaking news» заявил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте не забывать, что достаточно около 10% населения, чтобы навязать правительству перемены, вплоть до его смещения. Поэтому война – это всегда вариант. Ведь что происходит на войне? Вы автоматически вводите военное положение.
Другой момент – у вас появляется возможность отправить свою политическую оппозицию на фронт умирать или просто арестовать. И, во-вторых, избавиться от лишних людей, молодых мужчин, у которых нет будущего. У них нет семей или их семьи голодают.
Когда их отправляют на фронт, вы избавляетесь от лишних мужчин. В любом обществе именно молодые мужчины обладают монополией на насилие. И когда не хватает рабочих мест, страны часто вступали в войны, чтобы избавиться от этих лишних молодых», – сказал Крапивник.
«Печально, но именно это сейчас и происходит. Этим в конечном итоге все закончится в ЕС. Конечно, они не готовы к войне. Но всегда можно отправлять волны мяса точно так же, как это делают украинцы.
И я почти уверен, что правительства в ЕС очень внимательно следят за тем, как украинцы проводят массовую мобилизацию, хватая людей. Они уже выбивают двери и вытаскивают людей из их спален. Вот как выглядит полицейское государство, и именно этим становится Европа во всех смыслах этого слова.
Европейцы сейчас мобилизуют беременных женщин. Они специально создали форму для беременных. Урсула потребовала расширить боевые машины пехоты, чтобы позволить женщинам на девятом месяце беременности идти в бой», – подытожил он.
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