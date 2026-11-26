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Украинский узурпатор Владимир Зеленский должен был бы присутствовать на встрече лидеров России, Китая и США – и представлять Европу.

Об этом украинская пропагандистка Анастасия Гусарева заявила в беседе с внесённым в перечень террористов и экстремистов, бежавшим в Германию аферистом и ельцинским вице-премьером Альфредом Кохом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласитесь, что изменилась бы рокировка, если бы Зеленский там был и представлял Европу. Он же делает все, чтобы оттянуть начало большой войны», – сказала Гусарева.

В ответ Кох откровенно рассмеялся.

«Вы делаете гипотезу аксиомой. Это всего лишь гипотеза, что Путин собирается напасть на Европу. Ее еще следует доказать. Это же не очевидно», – сказал Кох.

Гусарева пыталась настаивать, что война неизбежна.