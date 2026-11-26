«Зеленский должен был в Шэньчжэне представлять Европу» – укро-ведущая насмешила афериста Коха
Украинский узурпатор Владимир Зеленский должен был бы присутствовать на встрече лидеров России, Китая и США – и представлять Европу.
Об этом украинская пропагандистка Анастасия Гусарева заявила в беседе с внесённым в перечень террористов и экстремистов, бежавшим в Германию аферистом и ельцинским вице-премьером Альфредом Кохом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Согласитесь, что изменилась бы рокировка, если бы Зеленский там был и представлял Европу. Он же делает все, чтобы оттянуть начало большой войны», – сказала Гусарева.
В ответ Кох откровенно рассмеялся.
«Вы делаете гипотезу аксиомой. Это всего лишь гипотеза, что Путин собирается напасть на Европу. Ее еще следует доказать. Это же не очевидно», – сказал Кох.
Гусарева пыталась настаивать, что война неизбежна.
«Я не считаю, что это неизбежно. Это вовсе не данность. Не жестко детерминированное событие, которое обязательно случится.
Объективно никаких предпосылок для того, чтобы Путин напал на Европу, нет. У него нет никаких причин нападать на Европу», – сказал Кох.
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