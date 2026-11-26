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Хоть Украина и записала на свой счет «пэрэмогу», связанную с ударами по российским кораблям на Балтике и в порту Бенгази, но реальным организатором этого была Британия.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил переехавший в Австрию украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина взяла на себя ответственность, но понятно, что сама Украина не могла планировать и проводить подобного рода операции. Для этого ей необходимы были высокие покровители. Соединенные Штаты сейчас в этом не заинтересованы. Единственная страна, которая могла бы выступать в роли партнера Украины по подобному роду ударам, это Великобритания. Именно британские силы, британские политики, британские военные могли бы спроектировать, запрограммировать и совершить подобного рода удар, который записала на себя Украина. Украина уже давно выступает как прокси-сила Великобритании в регионе – не только Центральной Европы, но и Евразии в целом. Поэтому вполне возможно, что именно украинско-британское сотрудничество лежит в основе подобного рода ударов. Тем более, что Великобритания является тем государством, которое последовательно выступает против завершения войны в Украине. Великобритания изначально была заинтересована и является заинтересованной стороной в том, чтобы война продолжалась, и Украина продолжала боевые действия против России, а Россия, соответственно, против Украины», – заявил Бондаренко.

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