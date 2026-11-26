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США не могут обещать Украине, что будут воевать с Россией с рамках будущих гарантий безопасности.

Об этом в беседе с немецким медиаменеджером Матиасом Дёпфнером дал понять спецпредставитель президента США по Украине, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кушнер говорит, что не исключал бы, что в будущем Украина может стать членом НАТО, но заметил, что это неприемлемо для России, а потому этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Всегда возможно все, и мы предоставим обеим сторонам возможность найти решение», – сказал Кушнер.

Был затронут вопрос предоставления Украине гарантий безопасности по принципу 5-й статьи устава НАТО. Представитель Трампа напомнил, что этот принцип предусматривает оказание помощи таким образом, который другие члены альянса сочтут необходимым.

«Применение силы — это одно из возможных действий, поэтому формулировки статьи 5 являются золотым стандартом. И если вы можете получить это от других стран, даже не будучи в НАТО, это довольно существенное событие. Украина запрашивает более подробную информацию. Но мы не сможем дать более конкретную информацию, чем та, которая уже существует в альянсе НАТО», – заявил Кушнер.

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