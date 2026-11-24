Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Имея один из лучших показателей по урожайности с 2022 года – из-за ударов по логистике – Украина вынуждена просить у Европы дополнительное финансирование.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Пункты между Украиной и Евросоюзом для перевозки зерна, откровенно говоря, ограничены, потому что пик отгрузки по железной дороге сегодня уже приобрел свое фактическое состояние. Это немного больше 1 миллиона тонн. Мы больше одного миллиона тонн не можем выйти, даже физически, потому что у нас не хватает, соответственно, локомотивов для перевозки значительного количества вагонов. Ну, и разная логистика с точки зрения путей, которая существует в ЕС, перестановка колесниц – это всегда очень дорого, занимает время. Ну, и наши европейские партнеры также не имеют значительного количества таких объемных железных дорог, например, чтобы перегружать украинское зерно. Поэтому это 2,5 миллиона тонн, это тот пик, на который мы фактически можем выйти в рамках «коридора солидарности», – вещал Марчук

«Поэтому мы подчеркиваем, что имея один из лучших показателей за период большой войны по урожайности, это уже на сегодняшний день более 80 миллионов тонн, мы говорим о том, что нам нужны дополнительные финансовые инструменты пройти следующий маркетинговый год. Потому что отгрузка тех объемов, которые мы делаем, ни коим образом не отбивается финансово. То есть, мы что-то делаем, но по факту это радикально не меняет ситуацию для товаропроизводителей», – жаловался укро-чиновник.

Читайте также: В этом году на Украине сгниёт 30 миллионов тонн агропродукции – депутат Рады.