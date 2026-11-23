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Удары по российскому судну в Балтийском море и кораблю в Ливии преследуют цель спровоцировать руководство России публично отказаться от переговоров с Западом.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин сказал, что мы в Совбезе рассматривали вопрос и морского перемирия, и энергетического, но о чем теперь говорить после атаки на Крымский мост? А вот здесь ровно та же история. Это история с расчетом на реакцию именно военно-политического руководства России прервать любую коммуникацию вот с этой самой переговорной группой, которая потенциально даже может в Москву приехать. А в ней же британцы присутствуют поляки, немцы. Это прямо вот те, кто стоят за этими атаками непосредственно. Мол, Путин вот так вот среагировал на удар по Крымскому мосту, и здесь так же среагирует», – сказал Павлив.