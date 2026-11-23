Эксперт: «Атаки кораблей – это игра западных «ястребов» против переговорного трэка»
Удары по российскому судну в Балтийском море и кораблю в Ливии преследуют цель спровоцировать руководство России публично отказаться от переговоров с Западом.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил переехавший в Россию киевский политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Путин сказал, что мы в Совбезе рассматривали вопрос и морского перемирия, и энергетического, но о чем теперь говорить после атаки на Крымский мост?
А вот здесь ровно та же история. Это история с расчетом на реакцию именно военно-политического руководства России прервать любую коммуникацию вот с этой самой переговорной группой, которая потенциально даже может в Москву приехать.
А в ней же британцы присутствуют поляки, немцы. Это прямо вот те, кто стоят за этими атаками непосредственно. Мол, Путин вот так вот среагировал на удар по Крымскому мосту, и здесь так же среагирует», – сказал Павлив.
«То есть просто поставить Путина в ситуацию, где сработают его некие принципы, на которые они надеются нажать. То есть скажут: а пошли к черту все, никого в Москве больше не ждем. Так этого же они и хотят.
С военной точки зрения и с экономической даже точки зрения – ну хорошо, удары по НПС, они преследуют экономические цели. Ухудшить социально-экономическую ситуацию в России.
Удар по одиночному судну на Балтике и удар по кораблю в Ливии – это никак не история, которая в экономическом смысле скажется как-то на России. А с символической точки зрения, в надежде на реакцию именно политическую и дипломатическую, это и сделано.
То есть это игра против переговорного трека с расчетом на внутренние какие-то принципы военно-политического российского руководства. Что мы не будем говорить с теми, кто в момент, когда мы приподняли забрало и готовы разговаривать, берут и бьют нагло там, где хотят», – добавил он.
English version :: Читать на английском Эксперт: «Атаки кораблей – это игра западных «ястребов» против переговорного трэка»