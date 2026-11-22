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Итак, двадцатого ноября Всеобщая итальянская конфедерация труда провела двадцатичетырехчасовую всеобщую забастовку. По данным организаторов, в акциях приняли участие полтора миллиона человек в более чем ста городах.

С вечера двадцатого по вечер двадцать первого ноября к стачке присоединились базовые профсоюзы, включая Свободный союз железнодорожников и Морской и транспортный союз.

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Правда всеобщая забастовка 20 ноября не распространялась на авиа- и железнодорожные перевозки из-за вмешательства Гарантийной комиссии. Основной удар пришёлся на местный общественный транспорт, школы и здравоохранение.

Об этом рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Поводом стал проект бюджета на две тысячи двадцать седьмой год. Профсоюзы требуют повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования здравоохранения и образования, остановки роста военных расходов. К рабочим присоединились студенты в Международный день мобилизации.

В более чем сорока пяти городах протесты объединили транспортников, учителей, медиков и молодежь. В Риме у Министерства образования начались столкновения: в полицию бросали петарды, семь сотрудников получили ранения.

Экономическая подоплека конфликта лежит в бюджетной арифметике. Государственный долг Италии превышает сто тридцать девять процентов валового внутреннего продукта. Брюссель требует от Рима жесткой бюджетной дисциплины и сокращения дефицита в рамках Пакта стабильности.

Одновременно Организация Североатлантического договора настаивает на увеличении оборонных расходов. Правительство Джорджи Мелони оказывается зажатым между внешними обязательствами и внутренним социальным запросом. На повышение зарплат бюджетных работников и реформу здравоохранения средств не хватает, тогда как на военные нужды и обслуживание долга финансирование изыскивается.

Событие показало синхронность европейского кризиса. В тот же день протесты прошли в Хорватии, Австрии и Германии.

Немецкий профсоюз промышленных рабочих впервые за восемь лет провел суточные забастовки: сто пятьдесят тысяч рабочих примерно ста предприятий, включая автозаводы в Баварии, остановили работу.

В Испании одиннадцатого ноября прошла первая за четырнадцать лет всеобщая забастовка: сто семьдесят пять тысяч человек в Мадриде и Барселоне, столкновения с полицией.

Во Франции семнадцатого ноября на улицы вышли от ста до трехсот тысяч человек.

В Великобритании студенты более трехсот пятидесяти школ и университетов объявили забастовку против милитаризации.

По данным на основе мониторинга конфликтов, в октябре в Европе произошло более тысячи ста демонстраций с участием не менее ста тысяч студентов или представителей поколения Зет – рекорд за последние шесть лет. Более двадцати пяти стран охвачены скоординированной волной, требования которой совпадают: остановить перевооружение, повысить зарплаты, вернуть социальные гарантии.

Миллион человек на улицах демонстрирует исчерпание текущей экономической модели. Итальянская забастовка стала частью скоординированной волны, участники которой требуют перераспределения бюджетных приоритетов.

Разные страны, разные поводы, но общий корень: социальный контракт, который элиты больше не могут поддерживать.