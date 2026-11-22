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19 ноября в Берлине собрались больше тридцати глав государств и правительств. Повод – саммит «коалиции желающих», созванный Мерцем, Макроном и британским премьером Бернемом под лозунгом «Объединенные за мир в Украине и европейскую безопасность».

В тот же день в Шэньчжэне встречались Трамп, Путин и Си. Канцлер ФРГ Мерц назвал ту встречу «фотосессией» и заявил:

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«Ялтинский формат мира не принесет».

Ему вторил Бернем:

«Не агрессору выдвигать широкие и нереалистичные требования по безопасности».

Позиция ясна: договариваться с Москвой напрямую, без Европы, Запад не позволит.

Как «коалиция желающих» в Берлине отказалась признавать «ялтинский формат» и потребовала места за столом переговоров рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Совместное заявление по итогам саммита – это не мирный план, а смета на продолжение войны. 70 миллиардов евро военной помощи на 2026 год, не меньше – на 2027-й. 90 миллиардов по программе Ukraine Support Loan до конца 2027-го. Мерц добавил: Еврокомиссия предложила еще 45 миллиардов на следующий год, из которых двадцать пять – на военные нужды Киева.

Британия отдельно объявила пакет на двести шестьдесят миллионов фунтов – тысяча дальнобойных дронов, способных лететь больше тысячи километров. Цифры не обсуждаются – они уже согласованы. Обсуждается только, как их потратить до того, как начнутся «серьезные переговоры».

Саммит назвал три «конкретных результата»: поддержка Украины, гарантии безопасности, мирные переговоры. Но гарантии прописаны так, что мир становится условием для их выполнения, а не наоборот. «Украина должна получить прочные и юридически обязывающие гарантии безопасности после вступления в силу прекращения огня».

Пока прекращения огня нет – есть только обещание, что оно когда-нибудь будет. Отдельно лидеры призвали Россию согласиться на «энергетическое перемирие» на зиму и на прекращение огня в Черном море для вывоза продовольствия. Призыв – не договор. Его можно игнорировать.

Трамп подключился к саммиту по телефону с борта Air Force One. По данным The Telegraph, он устроил «тираду» против европейских союзников и потребовал прекратить говорить о новых миллиардах для Киева, сосредоточившись на его мирном плане.

The Washington Post со ссылкой на источники добавляет: Трамп убеждал европейцев «заключить сделку с Кремлем», чтобы перенаправить деньги на собственные нужды, потому что они тратят «миллиарды и миллиарды» на Украину, которые могли бы потратить на свои «прекрасные страны». Кушнер, зять Трампа, стоял рядом с европейскими лидерами и говорил, что «позиции стали намного ближе».

И вот – главное, что не прозвучало ни в Берлине, ни в Брюсселе. Все эти лидеры – Мерц, Макрон, Бернем – не хозяева своих решений. Они управляемые. За их спинами стоит финансовый комплекс наднациональных элит глобалистов, для которого государственные границы – это бухгалтерские строки, а социальные обязательства – это издержки, которые надо срезать.

«Ялтинский формат» не принесет мира, говорит Мерц. Возможно. Но и берлинский формат не принесет его, пока Европа платит за войну, а разговаривать соглашается только о том, как платить дальше.