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Если раньше киевский регион был в состоянии обеспечивать себя электроэнергией, то теперь это осталось в прошлом.

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вышли из прошлой зимы в очень тяжелом состоянии. Я вам откровенно скажу, я много лет, больше 40 лет в энергетике. Я лет 15 возглавлял Киевэнерго. Я знаю энергетический комплекс города Киева. И весной у меня было такое впечатление, что мы не поднимем и не сможем подготовиться к этому отопительному сезону», – сказал Плачков.

По его словам, тем не менее, началась подача отопления, но есть проблема.

«К сожалению, за эти годы была уничтожена собственная генерация города Киева. Город имел генерацию электроэнергии, которая в полном объеме обеспечивала потребность Киева. Это 100 МВт. Сейчас у нас ее нет. Мы получаем электроэнергию из объединенной энергосистемы по сетям, есть так называемое кольцо вокруг Киева больших подстанций», – отметил экс-министр.

Он добавил, что теперь эти подстанции фактически уничтожены, а потому электроэнергию, производимую АЭС, сложно доставить в Киев.

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