Украина не в состоянии защитить линии электропередач, по которым осуществляется подача электроэнергии в Киев.

Об этом в эфире канала «Киев 24» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-министр главной проблемой Киева называет отсутствие на левом берегу генерирующих объектов, а потому приходится электроэнергию туда направлять с противоположного берега.

«Подается электроэнергия по так называемым энергетическим линиям электропередач. И мы видели месяц назад, как новые «шахеды», которые специально сделаны для этого, срубили верхушки этих линий электропередач », – сказал Плачков.

Он добавил, что повреждены мосты через Днепр, под которыми проходят кабели, связывающие два берега.

«Как можно защитить эту опору, если на нее летит «шахед»? Что можно сделать? Вот они разрушили одну линию, вторую, третью. Все, подача электроэнергии невозможна…

Сейчас «шахеды» новые с реактивными двигателями – они же развиваются. Они их поднимают с высоты, там, четырех километров. Находят [цель], они выключают двигатели, и в тишине падают. А сейчас они уже производят электродвигатели для того, чтобы они долетали и их не слышали», – заявил Плачков.