Птичка гнезда Чубайсова требует от европейцев забыть про российский газ
Дочь соратника Анатолия Чубайса – директора ИНЭИ РАН Алексея Макарова – Татьяна Митрова, ранее подвязавшаяся в Сколково, сейчас убеждает европейских бизнесменов не ждать возвращения российского газа.
Об этом она рассказала на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я часто слышу, особенно от немецких и французских промышленников, что, мол, вот вернется дешевый российский газ, и все будет хорошо.
Ребята, во-первых, он не дешевый. Во-вторых, он не вернется в значительных объемах из-за утраты доверия. Ни один совет директоров не одобрит 10-летний контракт с Россией. Ни одна крупная европейская энергетическая компания не возьмет на себя такую ответственность.
Они уже усвоили урок. Ни один банк не согласится финансировать этот риск», – сказала Митрова.
Она прогнозирует, что Евросоюз не будет покупать больше, чем 0,5 млрдкубометров сжиженного российского газа в год (в 2026 году объем составил 30 млрд кубометов), потому что «в ЕС определенно есть очень сильная политическая воля избавиться от российских углеводородов».
При этом она указывает на то, что в европейском регламенте есть механизм, позволяющий отменить запрет на пользование российским газом на четыре недели, если будет очень холодно.
«Если зима будет холодной, и выработка электроэнергии на европейских ветряных электростанциях снизится, если возникнут перебои с поставками газа, то могут возникнуть серьезные проблемы. В декабре и январе угрозы не видно. Но ближе к концу марта ситуация может стать проблематичной… Тогда есть вариант с четырехнедельным снятием запрета на российский СПГ, что с политической точки зрения неприятно и дорого обойдется Еврокомиссии», – сказала Митрова.
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