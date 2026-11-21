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Дочь соратника Анатолия Чубайса – директора ИНЭИ РАН Алексея Макарова – Татьяна Митрова, ранее подвязавшаяся в Сколково, сейчас убеждает европейских бизнесменов не ждать возвращения российского газа.

Об этом она рассказала на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто слышу, особенно от немецких и французских промышленников, что, мол, вот вернется дешевый российский газ, и все будет хорошо. Ребята, во-первых, он не дешевый. Во-вторых, он не вернется в значительных объемах из-за утраты доверия. Ни один совет директоров не одобрит 10-летний контракт с Россией. Ни одна крупная европейская энергетическая компания не возьмет на себя такую ответственность. Они уже усвоили урок. Ни один банк не согласится финансировать этот риск», – сказала Митрова.

Она прогнозирует, что Евросоюз не будет покупать больше, чем 0,5 млрдкубометров сжиженного российского газа в год (в 2026 году объем составил 30 млрд кубометов), потому что «в ЕС определенно есть очень сильная политическая воля избавиться от российских углеводородов».

При этом она указывает на то, что в европейском регламенте есть механизм, позволяющий отменить запрет на пользование российским газом на четыре недели, если будет очень холодно.