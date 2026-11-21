Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС не будет инвестировать в украинскую ГТС даже после окончания СВО.

Об этом преподаватель Эрфуртского университета (Германия) Андреас Гольдтау заявил на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если украинский маршрут вернется с целью получения доходов от транзита, это значит, что нужно будет полностью отремонтировать всю систему. По сути, вам нужно будет построить ее с нуля. Это не делается за один день. Короче, если даже теоретически существует идея возвращения российского газа, я не думаю, что большие объемы поступят в ЕС», – сказал Гольдтау.

По его словам возобновить поставки российского трубопроводного газа не позволит бизнес, построивший за эти годы инфраструктуру для приема дорогого сжиженного газа.