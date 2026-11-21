Европа не позволит Украине заработать на транзите российского газа
ЕС не будет инвестировать в украинскую ГТС даже после окончания СВО.
Об этом преподаватель Эрфуртского университета (Германия) Андреас Гольдтау заявил на видеоконференции американского «Центра национальных интересов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если украинский маршрут вернется с целью получения доходов от транзита, это значит, что нужно будет полностью отремонтировать всю систему. По сути, вам нужно будет построить ее с нуля. Это не делается за один день. Короче, если даже теоретически существует идея возвращения российского газа, я не думаю, что большие объемы поступят в ЕС», – сказал Гольдтау.
По его словам возобновить поставки российского трубопроводного газа не позволит бизнес, построивший за эти годы инфраструктуру для приема дорогого сжиженного газа.
«Если Россия вернется на европейский газовый рынок, ей придется постараться, чтобы разрушить новую структуру, что будет непросто. Одна только цена не поможет. Это политическая экономия. Мощности по регазификации не списаны. Если все это перестанет приносить прибыль, кто-нибудь обязательно выступит и скажет: прекратите это», – сказал Гольдтау.
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