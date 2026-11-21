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Блэкаут в Одессе — такая же аксиома как Земля круглая. Но есть нюансы.

Так, в городе нет света, воды, не ходит электротранспорт, большие проблемы со связью. Не воет даже гимн Украины в 9.00 (но это не минус). И почему же?..

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Обычно, каждое утро все утюги пропаганды сообщают: «Россия нанесла массированный комбинированный удар. То есть использовала несколько видов средств поражения. Был поврежден объект энергетической инфраструктуры». Здесь за пример я взял 20 ноября, когда блэкаут стал тотальным. Сейчас вы поймете почему.

Замечу, один «энергетический объект» — это официальная информация из лежбища гауляйтера. Позже в ДТЕК (местные электросети) тоже сообщили об одном поврежденном объекте. А Одесская область, напомню, огромная — самая большая на Украине. А объект, повторюсь, один. И то — может, всего лишь трансформатор, может, распределительный узел.

И вот для интереса я читаю пропаганду других регионов — расово чистых, так сказать, титульных. За то же 20 ноября.

«Это была общенациональная атака на энергетическую систему. Под массированным ударом оказалась Западная Украина. Удары коснулись объектов критической инфраструктуры. Даже близость к границе ЕС не защитила ее от последствий».

А что, думали, защитит? Недаром в Польше привели в готовность ПВО… но это чтоб себя защитить, а не «шошонов»…

Да, и в целом с «дикого запада» телеграфируют о многих и многих разрушениях электроподстанций.

И только об одном ни слова — о тотальном блэкауте. Информация исключительно о «стабилизационных графиках подачи электричества» во Львовской; Ивано-Франковской; Закарпатской, Волынской, Хмельницкой Ровенской, Тернопольской областях и на Буковине. Ну, это когда может быть света не будет пару часов в день. И то — не факт.

И вот вопрос: если удар по энергетике столь масштабный и повсеместный, то почему света нет только в Одессе? Где вынесло лишь что-то одно. Да и что именно — никто не знает.

Вопрос, конечно, риторический. Ибо на политически неблагонадежном регионе давно привыкли обкатывать самые бесчеловечные эксперименты — от особых зверств ТЦК до языкового геноцида и заселения города самыми отбитыми нацистами, до которых даже Фарион еще разлагаться и разлагаться…

В Одессе же жизнь, как обычно, остановлена. Люди обрывают телефоны операторов электросетей. Да, тех самых, которые «Прачечная — х-ячечная». Но, вы знаете, на этот раз они на звонящих даже не кидаются, но с вопросом «когда будет свет?» советуют обращаться «напрямую к Зеленскому». Иногда даже вступают в диалоги на тему «не впервой же электричество западным партнерам продавать».

Вашему покорному слуге, правда, больше всех повезло — мне оператор посоветовала «сказать спасибо за блэкаут бандеровцам». Не знаю, она вообще бандеровцев имела в виду, их майданирующих последователей или жителей западных регионов, которым подается электричество за счет одесситов. Однако — так.