Дроны ударили по судну, шедшему в Калининград
Губернатор Ленинградской области сообщил об атаке дронами судна, которое вышло в направлении Калининграда.
«В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», – сообщил Александр Дрозденко.
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Минувшей ночью примерно в 2:40 была объявлена воздушная тревога в Ленинградской области. К утру было сбито около 40 БПЛА.
Снабжение Калининграда по морю критически важно после перекрытия границ.
Атаки на Санкт-Петербург и Ленинградскую область украинскими дронами ранее совершались через территорию стран Прибалтики, которые пропускали беспилотники в сторону России.
По другой версии, БПЛА запускались непосредственно из Польши и Прибалтики «неизвестными» – при попустительстве местных властей.
«Это начало войны с Европой», – комментирует сегодняшний инцидент радиоведущий Сергей Мардан.
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