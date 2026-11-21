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Губернатор Ленинградской области сообщил об атаке дронами судна, которое вышло в направлении Калининграда.

«В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа. Последствия уточняются», – сообщил Александр Дрозденко.

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Минувшей ночью примерно в 2:40 была объявлена воздушная тревога в Ленинградской области. К утру было сбито около 40 БПЛА.

Снабжение Калининграда по морю критически важно после перекрытия границ.

Атаки на Санкт-Петербург и Ленинградскую область украинскими дронами ранее совершались через территорию стран Прибалтики, которые пропускали беспилотники в сторону России.

По другой версии, БПЛА запускались непосредственно из Польши и Прибалтики «неизвестными» – при попустительстве местных властей.

«Это начало войны с Европой», – комментирует сегодняшний инцидент радиоведущий Сергей Мардан.

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