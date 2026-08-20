Только реальная угроза войны вразумит Прибалтику – Ширяев

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Страны Прибалтики перестанут пропускать через свою территорию украинские боевые дроны, только когда сами окажутся на пороге войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через территорию Прибалтики будут пролетать дроны. Не будет ли РФ сбивать дроны в воздушном пространстве в Прибалтике?», – спросил зритель.

«Ну, если они постоянно будут летать и летать и летать, и станет это уже всем очевидно – тогда да, будет скандал, и страны Прибалтики вынуждены будут реагировать. И они этот поток дронов-то заткнут. Потому что им это не нужно совсем. Без этих дронов жили – и как-нибудь и дальше проживут. Так что Украина пускай сама разбирается, как летать», – сказал Ширяев.