Только реальная угроза войны вразумит Прибалтику – Ширяев

Максим Столяров.  
20.08.2026 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 307
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны Прибалтики перестанут пропускать через свою территорию украинские боевые дроны, только когда сами окажутся на пороге войны.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Прибалтики перестанут пропускать через свою территорию украинские боевые дроны, только когда сами окажутся...

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«Через территорию Прибалтики будут пролетать дроны. Не будет ли РФ сбивать дроны в воздушном пространстве в Прибалтике?», – спросил зритель.

«Ну, если они постоянно будут летать и летать и летать, и станет это уже всем очевидно – тогда да, будет скандал, и страны Прибалтики вынуждены будут реагировать.

И они этот поток дронов-то заткнут. Потому что им это не нужно совсем. Без этих дронов жили – и как-нибудь и дальше проживут. Так что Украина пускай сама разбирается, как летать», – сказал Ширяев.

«Я не верю в то, что если будут настоящие угрозы, если действительно страны Прибалтики встанут на грань войны, что они ради Украины будут продолжать. Мне кажется, это маловероятно», – добавил эксперт.

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English version :: Читать на английском Только реальная угроза войны вразумит Прибалтику – Ширяев

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