Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Парламент Молдовы ратифицировал в первом чтении военно-техническое соглашение с Украиной.

Оно предусматривает ремонт и модернизацию военной техники, обмен военными технологиями, производство беспилотников, взаимное обучение военнослужащих и взаимодействие военных структур.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«За» проголосовали 65 депутатов из провластных фракций. Выступившая против соглашения оппозиция указывала, что Молдова впервые заключает такое соглашение с государством, находящимся в состоянии войны.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан объявил, что расходы на оборону в бюджете следующего года увеличат на 15%. Он потребовал ускорить подготовку закона о производстве дронов. Спикер парламента Игорь Гросу пообещал, что закон будет принят еще в этом году.

Примечательно, что проведенный на прошлой неделе соцопрос показал, что 82% населения категорически против производства на территории Молдовы военных дронов.

Но власти без устали нагнетают истерику по поводу залетающих на молдавскую территорию беспилотников. Они утверждают, что это российские дроны, хотя никто этого еще не доказал.

На волне общего хайпа лидер квази-оппзиционной «Нашей партии» Ренато Усатый предложил заключить соглашение с Румынией, которое позволит румынской авиации перехватывать и при необходимости сбивать залетные беспилотники.

«У властей Молдовы сегодня есть два параллельных пути. Первый — обратиться к Румынии и договориться о двустороннем механизме защиты, который мы предлагаем. Второй — срочно провести прямые переговоры, в том числе с Россией, и добиться прекращения нарушений нашего воздушного пространства», – сказал Усатый.

Гражданину Румынии спикеру-русофобу Гросу больше понравилась идея про договор.