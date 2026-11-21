«В три раза больше дронов – это очень мощная заявка». Европа на «Рамштайне» решила идти ва-банк
Европа решила идти ва-банк и в 2027 году сделает максимальную ставку на самое эффективное на данный момент оружие для ВСУ.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он прокомментировал заявление украинского министра по итогам «Рамштайна» о том, что в следующем году дальнобойных дронов будет произведено в три раза больше.
«Бомбить НПЗ, например, или бомбить Санкт-Петербург, Москву и так далее. В три раза – это огромный рост, невероятный. Понятно, что всё это опирается на мощности в Европе.
62% всех денег оборонного бюджета Украины, которые поступают из Европы, будут потрачены на эти самые беспилотники дальнего действия – и реактивные, и винтовые всякие. Практически всё.
То есть, они пошли ва-банк, они решили по максимуму использовать оружие, которое даёт эффект. Они видят, что получается, значит, по этой дороге и надо идти», – объяснил эксперт логику врага.
«Соответствующим образом, российское командование должно как-то развивать своим способом войска беспилотных систем, но в первую очередь, конечно же, и средства противовоздушной обороны.
Заявка очень мощная. Удастся ли им в три раза увеличить количество беспилотников дальних? Не знаю, но заявка прямо такая, может быть, даже рекламного характера», – добавил Ширяев.
Отметим, несмотря на данное заявление, даже в Киеве есть более сдержанные оценки: «такое впечатление, что «Рамштайн» затухает».
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