Артамонов: «Маск и Трамп – оба черти рогатые, ведут войну против нас»
Кремль лишь делает вид, будто не замечает участия США в войне против России.
Об этом на канале «Delib» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Конечно, удары по Крымскому мосту — это напрямую участие системы «Старлинк», «Старшилд» и не только, которые упорно открещиваются своим искусственным интеллектом от этих вещей. Я знаю, как они умеют говорить.
Допустим, только что Илон Маск изобразил, что он не в курсе того, что американская администрация делает с его системой. Что якобы есть «Старшилд», которым он не командует, он только там гайки крутит.
Мы что, будем продолжать в это верить? Можно верить кому угодно, как угодно, но сколько можно по этому поводу не видеть истины?
Конечно же, «Старлинк» и «Старшилд» — это единое целеполагание вместе с американским Министерством войны во главе с Хегсетом. Это полностью линия Трампа, который прямо сказал, что он ни о чём не договаривался по Донбассу, это он имел в виду Анкоридж.
Для меня нет никакого различия, какой дьявол чернее в аду. Для меня они все, простите, рогатые», – сказал Артамонов.
«Но разговор о другом – то, что мы по некоторым причинам на сегодня можем сделать вид, что Америка вроде бы как не на европейском театре военных действий, осуждает Европу, не более, чем торгаши, поставляют оружие.
Поэтому официально, да, мы вроде как делаем хорошую мину при плохой игре, что Штаты вроде официально не воюют, они стремятся к миру. Все всё великолепно понимают.
Но давайте действительно бить кулаком. Сейчас мы должны сосредоточиться на Европе и сделать всем больно – для того, чтобы они поняли, что с нами неповадно воевать», – добавил эксперт.
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