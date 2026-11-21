Кремль лишь делает вид, будто не замечает участия США в войне против России.

Об этом на канале «Delib» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, удары по Крымскому мосту — это напрямую участие системы «Старлинк», «Старшилд» и не только, которые упорно открещиваются своим искусственным интеллектом от этих вещей. Я знаю, как они умеют говорить.

Допустим, только что Илон Маск изобразил, что он не в курсе того, что американская администрация делает с его системой. Что якобы есть «Старшилд», которым он не командует, он только там гайки крутит.

Мы что, будем продолжать в это верить? Можно верить кому угодно, как угодно, но сколько можно по этому поводу не видеть истины?

Конечно же, «Старлинк» и «Старшилд» — это единое целеполагание вместе с американским Министерством войны во главе с Хегсетом. Это полностью линия Трампа, который прямо сказал, что он ни о чём не договаривался по Донбассу, это он имел в виду Анкоридж.

Для меня нет никакого различия, какой дьявол чернее в аду. Для меня они все, простите, рогатые», – сказал Артамонов.