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Удары по Крымскому мосту носят прежде всего информационно-пропагандистский характер.

Об этом в подкасте издания Der Standard заявил действующий полковник вооружённых сил Австрии, военный аналитик Маркус Райшнер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о контроле над информационным пространством — по сути, о формировании нарратива собственного успеха. Это крайне важный момент, если говорить о данном мосте. Нужно быть реалистами: разрушение моста не приведет к каким-то существенным изменениям в ходе войны. Напротив, почти наверняка можно ожидать, что в ходе следующих атак российская сторона ответит еще более жестко. Но дело не в этом. Цель Украины — вернуть себе инициативу в информационном пространстве», – сказал Райснер.

Он отмечает, что последние недели складывались не лучшим образом для Украины на фоне неудачных переговоров, возросшей интенсивности российских ударов и масштабных разрушений мостов через Днепр, особенно в Киеве.

«Хотя сами мосты не обрушились полностью, они получили настолько серьезные повреждения, что проложенные по ним важные коммуникации — газопроводы, нефтепроводы, линии электропередачи — больше не могут функционировать. Движение по мостам прекращено, и Украина вынуждена наводить временные переправы», – подчеркнул эксперт.

По его словам, теперь же Украина смогла уверенно заявить о себе в информационной сфере.

«Мы видим, что борьба разворачивается прежде всего в информационном поле — идет противостояние нарративов. В конечном счете — и здесь уместно употребить это слово, — речь идет об успешном ведении пропаганды», – подчеркнул австриец.

В первую очередь, говорит он, эта пропаганда направлена на собственное население для поддержания боевого духа. А во вторую – на россиян, которых пытаются убедить, что их власти не способны защитить имиджевый объект.

Кроме того, Райснер считает, что в числе целевых аудиторий и США.