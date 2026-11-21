Террористическими пиар-акциями, вроде бомбёжек Крымского моста, войну не выиграть.

Об этом в эфире канадского «Radio Vera» заявила покинувшая РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это главное заблуждение пиарщиков и любителей, которые считают, что войны можно выиграть за счёт спецоперации или даже PR-операции. Войны выигрывает военная машина, особенно когда речь идёт о войне на истощение. Российская военная машина абсолютно неумолимо выигрывает войну на истощение с Украиной.

Другое дело, что при этом Европа истощает Россию, а Соединённые Штаты истощают Европу, а Китай ещё смотрит, как и авторитет Соединённых Штатов тоже в ходе всего этого истощается. А Украина истощается. Это и есть война на истощение.

Никакая спецоперация, никакой мелкий и даже крупный пиар этого не отменит. Мост будет восстановлен. Очень характерно, что на саммите этого даже не заметили», – отметила Латынина.