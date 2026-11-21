«Мост восстановят. Ответка будет хладнокровной» – иноагент Латынина
Террористическими пиар-акциями, вроде бомбёжек Крымского моста, войну не выиграть.
Об этом в эфире канадского «Radio Vera» заявила покинувшая РФ либеральная журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это главное заблуждение пиарщиков и любителей, которые считают, что войны можно выиграть за счёт спецоперации или даже PR-операции. Войны выигрывает военная машина, особенно когда речь идёт о войне на истощение. Российская военная машина абсолютно неумолимо выигрывает войну на истощение с Украиной.
Другое дело, что при этом Европа истощает Россию, а Соединённые Штаты истощают Европу, а Китай ещё смотрит, как и авторитет Соединённых Штатов тоже в ходе всего этого истощается. А Украина истощается. Это и есть война на истощение.
Никакая спецоперация, никакой мелкий и даже крупный пиар этого не отменит. Мост будет восстановлен. Очень характерно, что на саммите этого даже не заметили», – отметила Латынина.
Ведущая напомнила, что Владимир Путин пообещал жёсткий ответ за Крымский мост: «пугалки или будет отвечать?»
«Будет отвечать, уже отвечает. Этот ответ — это же не вопрос личного желания Путина. Путин абсолютно, очень хладнокровный политик. Он человек, который не забывает, по моему ощущению, обид.
Он человек, который очень, как слон, умеет помнить, но он очень хладнокровный политик и никогда не действует, что называется, от того, что ему в голову ударило. Он очень долго ждёт и очень длинно рассчитывает», – ответила иноагент.
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