В ближайшие дни диктатор Зеленский будет снова и снова отдавать приказы продолжать бомбёжки Крымского моста.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что на этой неделе главным военным событием был удар по Крымскому мосту, обрушение автомобильного полотна, автомобильной дороги. Я ожидаю, что командование ВСУ по указанию Зеленского, естественно, не оставит эти усилия в ближайшие дни. Надо ожидать попыток добить и железнодорожную часть Крымского мос т а . Получится или не получится — другой вопрос, но попытки продолжат», – предупредил Ширяев.

Он подчеркнул, что данный теракт преследовал, прежде всего, политическую задачу.

«Поэтому, когда начался саммит АТЭС, сама картинка обрушения и так далее, независимо от того, какой там она военный смысл имела, она уже имела решающее значение. Так же, как с операцией «Паутина».

Интересно, что мы эту картинку получили – благодаря чему? Благодаря тому, что на украинских средствах воздушного нападения, крылатых ракетах, были установлены камеры, которые прямо показывали в онлайне. Это означает, что на дистанции 200 км, даже больше, каким-то образом работал интернет», – подчеркнул эксперт.