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Встреча лидеров РФ, КНР и США была ознакомительной, но, тем не менее, стала неприятным сигналом для Европы.

Об этом на канале издания Wirtualna Polska заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира говорит, что пока не стоит считать саммит «новой Ялтой».

«И все же, это была встреча, вызывающая определенную тревогу. Я согласен с теми критиками, которые указывают на то, что здесь слишком много говорят о «Ялте», что, по сути, является российской пропагандой. Отчасти это действительно российская пропаганда, но, с другой стороны, над столом переговоров в Шэньчжэне витал дух Ялты. А что такое «дух Ялты»? Это попытка великих держав договориться между собой, минуя интересы других государств. И именно это, по всей видимости, происходило в Шэньчжэне», – сказал экс-посол.

Он обратил внимание, что в итоговом документе по итогам встречи затрагивается ряд крайне важных аспектов, например, о реформировании ООН.

«Давайте смотреть на вещи реалистично. Когда три страны, обладающие правом вето в ООН, рассуждают о реформе этой организации, они, по сути, говорят: «Мы никого больше не подпустим к столу принятия решений». Иными словами, международные структуры не должны выходить за рамки своей компетенции. Это удар и по международным трибуналам, и по европейцам. Это третий пункт. А первый пункт касается реформы ООН. Ведь мы, например, выступаем за то, чтобы ЕС получил право вето в ООН. Индия также стремится к статусу полноценной великой державы. Таким образом, делая это заявление, данные господа, по сути, говорят: «Забудьте — ничего подобного не произойдет», – возмущается дипломат.

Не понравилась ему позиция США и Китая относительно поставок нефти и нефтепродуктов.