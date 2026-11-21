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Вполне вероятно, что существенные повреждения Крымскому мосту нанесены европейскими средствами поражения.

Об этом в подкасте издания Der Standard заявил действующий полковник вооруженных сил Австрии, военный аналитик Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Райснер указывает, что в условиях ограничения со стороны США на использование спутниковой связи в военных целях Украина, в том числе с ударами по Крымскому мосту, использует системы европейского и израильского производства, а также беспилотники-ретрансляторы

«Не стоит недооценивать этот момент: по сути, именно благодаря таким решениям крылатые ракеты и дроны получили возможность преодолевать столь большие расстояния. Кстати, примечательно — и об этом обязательно стоит упомянуть, — что корпуса ракет, судя по всему, имеют не только украинское происхождение. Они также могут быть европейского производства, от компании Destinos. Это, безусловно, примечательный факт: он стал бы прямым доказательством того, что Европа способна создавать корпуса для весьма мощных ракет — в дополнение к уже существующим системам, таким как Storm Shadow», – сказал Райснер.

Ведущий напомнил, что украинская сторона уверяла, что при ударах по мосту использовалось оружие исключительно собственного производства.

«На данный момент я могу лишь опираться на те данные, которые содержатся в имеющихся информационных материалах. Мы узнаем наверняка, как только русские продемонстрируют нам обломки уничтоженного ​​средства поражения. В этом можно не сомневаться. Сложность в данном конкретном случае заключается в том, что мост проходит над водой. Это означает, что многие из этих обломков, скорее всего, ушли на дно. Однако, как правило, при попадании ракеты, крылатой ракеты или беспилотника — если удается обнаружить фрагменты — можно довольно быстро определить, что именно было применено, какие типы систем использовались», – отметил полковник.

По его словам, речь идет о компании Destinus, которая поставила перед собой задачу создать крайне мощную крылатую ракету с соответствующей большой дальностью полета.