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В условиях российских ударов по украинской энергетике американцам ничего не стоит спровоцировать эпидемию гепатита или холеры, чтобы объявить о гуманитарной катастрофе.

Об этом на канале «Delib» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти переговоры для нас смысла не имеют. Мы их ведём, исходя из принципа, что мы предпочитаем «худой мир, который лучше доброй ссоры» и т.д. Мы обрадовались тому, что нашего президента услышали и наконец-то позволили многострадальным людям в Алёшках, которые гибнут под бомбами, выйти из зоны поражения», – сказал Артамонов.

Однако он отметил, что далеко не всё так просто. Эксперт указал, что в результате ударов по украинской энергетике с перебоями работают = насосы канализации.

«Наш враг обязательно использует этот аргумент, чтобы объявить гуманитарную катастрофу. Гепатит, может быть даже холера. И это не очень сложно при наличии военных лабораторий США на территории Украины побросать прямо в воды возбудителей холеры или гепатита. Какой-нибудь серьёзный дядя вылезает на кафедру ООН и начинает вещать, что надо срочно объявлять перемирие, пора нам думать о людях. А это означает прекращение военных действий. На сегодня в Киеве это не прошло. То ли мы бьём очень точно, поэтому насосы не поражаем, может, другие причины есть», – предположил Артамонов.

Далее он обратил внимание на слова экс-посланника США Кита Келлога, который согласился с инициативой использовать опыт Алёшек в Константиновке и предложил распространить гуманитарную миссию на всю линию фронта.