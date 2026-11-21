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Последние удары по Крымского мосту – это первый этап захвата полуострова силами киевского режима.

Об этом в подкасте американского аналитического центра «Институт Хадсона» заявил экс-командующий войсками США в Европе, генерал и оголтелый ястреб-русофоб Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый этап — изоляция полуострова. Крымский мост, мост для грузовиков и автомобилей, а также железнодорожный мост. Это наиболее важная связь между материковой частью России и Крымом. Конечно, есть и другие, меньшие мосты, которые являются частью магистрали, соединяющие Крым с частью Украины, контролируемой Россией. Но этот мост действительно является главной артерией», – сказал Ходжес.

По его словам, «изоляция полуострова идет полным ходом».

На втором этапе он предлагает сделать Крым «непригодным для российских войск».

«Каждый таксист в Одессе может рассказать вам, что где находится в Крыму. И теперь у украинцев есть возможность запускать оружие, которое не только имеет дальность действия, но и может нести боеголовку достаточно большую, чтобы нанести серьезный ущерб аэродромам, военно-морским базам, логистическим базам и так далее. Таким образом, сделав Севастополь непригодным для Черноморского флота, они собираются сделать то же самое со всем полуостровом», – прогнозирует генерал.

После полной изоляции Крыма, продолжает он, начнется третий этап.