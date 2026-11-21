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Страхи Запада о применении Россией ядерного оружия оказались преувеличенными – Москва не готова на такой шаг.

Об этом в подкасте американского аналитического центра «Институт Хадсона» заявил старший научный сотрудник этой структуры Джан Касапоглу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения ущерба, нанесенного Крымскому мосту, ведущий спросил, что бы его собеседник посоветовал украинцам делать дальше.

«Первое, что я бы сказал, это продолжать просвещать столицы НАТО, развенчивать мифы о способности России к ответным действиям и эскалации», – заявил Касапоглу.

Он обращает внимание, что многие на Западе опасались, что России может применить ядерное оружие.

«Когда дело дошло до удара по этому мосту, это был во многом искусственный страх перед эскалацией со стороны России. Теперь украинцы ударили по Крымскому мосту. Это был не только критически важный с точки зрения логистики путь. Это был символ политической войны Кремля для вторжения на полуостров в течение десятилетия. Видите ли вы какое-либо тактическое ядерное оружие в центре Украины? И это не первый раз, когда украинцы это делают», – говорит американец.

Явно смакуя, он привел целый список целей, ранее пораженных в РФ: ракетный крейсер, НПЗ, стратегические аэродромы, где находились потенциальные носители ядерного оружия.