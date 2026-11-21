Польский генерал признал, что его страна бессильна даже перед «шальными» российскими ракетами
Польша не может создать эшелонированную систему ПВО для защиты своей страны.
Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил бывший командующий Оперативным командованием вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поднял тему российских ракет, несколько из которых во время последнего массированного удара по Украине якобы залетели на 50 километров вглубь Польши и не были сбиты.
«Чтобы мы могли сбивать объекты такого типа, которые летят на очень малых высотах и появляются в воздушном пространстве Польши, нам пришлось бы постоянно держать средства перехвата в воздухе вдоль всей польской границы, протяженность которой составляет несколько сотен километров. Потребовалась бы сеть из тысяч РЛС только вдоль восточной границы Польши – на участках с Белоруссией и Украиной, исключительно для того, чтобы обнаруживать и отслеживать активность в режиме 24/7, круглый год. С технологической точки зрения это попросту невозможно», – признал Пиотровский.
Он добавил, что даже Израиль, который всегда находится в состоянии полной боевой готовности и который гораздо меньше по территории, пропускает ракеты.
«Я никого не выгораживаю и не утверждаю, что подобные инциденты больше никогда не повторятся; скорее, это говорит о том, что система нуждается в дальнейшем развитии. Мы не можем присутствовать повсюду, на каждом участке границы, чтобы незамедлительно обнаруживать и нейтрализовывать любую подобную атаку. Я знаю, что такие системы разрабатываются и что основное внимание уделяется защите наиболее важных объектов. Однако мы попросту не в состоянии обеспечить охрану всей границы по всей её протяженности, равно как не можем создать систему защиты, охватывающую территорию на десятки или даже сотни километров вглубь страны», – жалуется гость эфира.
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