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Польша не может создать эшелонированную систему ПВО для защиты своей страны.

Об этом в эфире видеоблога Kanał Otwarty заявил бывший командующий Оперативным командованием вооруженных сил Польши генерал Томаш Пиотровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поднял тему российских ракет, несколько из которых во время последнего массированного удара по Украине якобы залетели на 50 километров вглубь Польши и не были сбиты.

«Чтобы мы могли сбивать объекты такого типа, которые летят на очень малых высотах и ​​появляются в воздушном пространстве Польши, нам пришлось бы постоянно держать средства перехвата в воздухе вдоль всей польской границы, протяженность которой составляет несколько сотен километров. Потребовалась бы сеть из тысяч РЛС только вдоль восточной границы Польши – на участках с Белоруссией и Украиной, исключительно для того, чтобы обнаруживать и отслеживать активность в режиме 24/7, круглый год. С технологической точки зрения это попросту невозможно», – признал Пиотровский.

Он добавил, что даже Израиль, который всегда находится в состоянии полной боевой готовности и который гораздо меньше по территории, пропускает ракеты.