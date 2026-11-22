Европейские глобалисты собираются увеличить финансирование Украины, чтобы в 27 году Зеленский смог повысить градус эскалации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, выступая на коалиции желающих, заявил, что Украине нужна огромная сумма для поддержания своей стабильности и боеспособности армии. Сумма огромная. Все главы государств и правительств поняли, что речь идет об огромной сумме.

Зеленский оценил потребности Украины только на следующий год в 115 миллиардов евро. Это только на следующий год. Причем отмечается, что 45 миллиардов евро будут покрыты за счет уже утвержденного кредита.

Кроме того, Еврокомиссия намерена привлечь по новой программе еще 45 миллиардов евро, а 25 миллиардов евро будут искать.

Всё это показывает, что никто не рассчитывает на завершение войны. Есть расчет на продолжение и интенсификацию войны, которая, скорее всего, будет приносить еще больше ущерба, поэтому денег нам нужно еще больше», – сказал Бортник.