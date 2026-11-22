«Боимся проезжать по ним» – французский журналист рассказал о плачевном состоянии киевских мостов
Россия за несколько лет добилась куда большей эффективности в ударах по мостам через Днепр.
Об этом на канале LCI заявил спецкор Томас Мисраки, регулярно работающий на Украине, включая Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, насколько серьезное значение имеют для украинской столицы мосты, по которым бьет Россия.
«Существуют пути в обход. Есть и другие мосты. Например, мост Патона – это фамилия инженера. Этот украинский мост был построен в 1953 году, кажется, это первый в мире полностью сварной мост. Он находится в плачевном состоянии — киевляне даже подшучивают над ним, говорят, что однажды он рухнет сам по себе.
Так что, если бы русские действительно захотели разрушить мост, им стоило бы ударить именно по нему: честно говоря, достаточно лишь небольшого толчка, чтобы он обрушился. Каждый раз, когда мы переезжаем по нему, задаёмся вопросом: доберёмся ли мы до другого берега? Его длина — около 1500 метров», – сказал Мисраки.
Он напомнил, что мэр Киева призвал жителей столицы перейти на удаленную работу и не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать ремонтным работам.
«Кроме того, стоит отметить, что под этими мостами проложены линии электропередачи, соединяющие берега. Это крайне важный момент. И каждый раз, когда мосты становятся целью ударов, в прилегающих районах возникают серьезные проблемы с энергоснабжением.
Через эти мосты ежедневно проходит в среднем 600 тысяч транспортных средств. По данным властей, каждый день ими пользуются от 500 тысяч до миллиона человек — ведь здесь ходят поезда и метро, не говоря уже об автомобилях и грузовиках.
Эти мосты стали целью для русских — теперь им удается поражать то, что еще несколько лет назад было им не под силу», – грустит француз.
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