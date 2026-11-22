Финны вместе с норвежцами и шведами жаждут продолжить дело своих гитлеровских прадедов.

Об этом на канале «Delib» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Финляндия не выйдет никогда уже из союза [НАТО], потому что она только расширяет своё сотрудничество, в том числе и финансовое с Украиной…

Я посмотрел данные, сколько они подписали в своём бюджете денег – сотни миллионов евро на Украину. Финляндия в лице Александра Стубба делает соответствующее заявление, они даже программу свою помощи Украине назвали «Сису».

«Сису», в эпоху Второй мировой – это был девиз «кукушек». Финские снайперы, как правило, женщины и не только, была такая фашистская организация, сидели на соснах и били наших солдат жесточайшим образом. При помощи финского ножа вырезали глаза, вспарывали кишки. Они говорили, что это террор, который позволяет маленькой стране противостоять колоссальному советскому монстру.

У них была программа. И всё это называлось «Сису» — это финская стойкость перед лицом врага», – рассказал эксперт.