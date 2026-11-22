«Финны с норвежцами уже занимают оставшиеся от гитлеровцев дзоты» – военный эксперт
Финны вместе с норвежцами и шведами жаждут продолжить дело своих гитлеровских прадедов.
Об этом на канале «Delib» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Финляндия не выйдет никогда уже из союза [НАТО], потому что она только расширяет своё сотрудничество, в том числе и финансовое с Украиной…
Я посмотрел данные, сколько они подписали в своём бюджете денег – сотни миллионов евро на Украину. Финляндия в лице Александра Стубба делает соответствующее заявление, они даже программу свою помощи Украине назвали «Сису».
«Сису», в эпоху Второй мировой – это был девиз «кукушек». Финские снайперы, как правило, женщины и не только, была такая фашистская организация, сидели на соснах и били наших солдат жесточайшим образом. При помощи финского ножа вырезали глаза, вспарывали кишки. Они говорили, что это террор, который позволяет маленькой стране противостоять колоссальному советскому монстру.
У них была программа. И всё это называлось «Сису» — это финская стойкость перед лицом врага», – рассказал эксперт.
«Финляндия вполне сейчас встала на рельсы абсолютнейшей конфронтации с нами, так же, как и сопредельная Норвегия. Натовские войска, финны вместе с норвежцами и шведами, заняли те же самые траншеи, которые занимали горные егеря, гитлеровцы.
Это отборные фашистские части, которые хотели взять Мурманск. И опять они там сидят в этих самых бункерах, в этих самых дзотах, потому что скальные породы, поэтому они вечны. Вот это доказательство того, что никогда они не согласятся [отказаться от НАТО]», – добавил Артамонов.
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