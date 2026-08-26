Стубб – бандеровцам: Бейте в сердце России, провоцируйте восстание

Анатолий Лапин.  
26.08.2026 10:51
  (Мск) , Киев
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НАТО, Россия, Украина, Финляндия


Нужно продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы спровоцировать в России восстание с требованием закончить СВО без достижения целей.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно продолжать наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу, чтобы спровоцировать в России восстание с...

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«Вы производите дальнобойные удары прямо в сердце России, ведь бьете по НПЗ даже в Петербурге или Москве, или по «Вайлдберис». Также вы бьете по производству «Шахедов». Все это свидетельствует о том, что Украина действует намного успешнее, чем раньше…

Что может вынудить Путина и Россию закончить войну? Состояние российской экономики ужасающее. Но это не станет причиной. Погибшие или раненые солдаты тоже не станут причиной…

Ситуация может измениться, если люди восстанут против войны. И сейчас мы видим, что, по данным более-менее достоверных опросов, около 65% россиян хотят прекратить войну. Почему? Потому что Украина начала бить по нефтепереработкам. Из-за этого возник дефицит бензина и дизельного топлива», – заявил Стубб.

Финский лидер также призвал продолжать накачку Украины:

«Продолжать поставлять Украине необходимые средства для войны и дальнейшего сопротивления… Второе направление – это продолжение политики санкций, особенно в отношении тех российских компаний, которые поставляют компоненты для дронов, ракет или военной промышленности в целом».

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