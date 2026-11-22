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«…а ныне, а ныне попрятались суки, в окошки отдельных квартир». Да, все-таки иноагент Гребенщиков невероятно хорош для цитирования. В данном случае — в точку!

Так, в их распроклятый День Достоинства и Свободы, в 13-ю годовщину Евромайдана, хочу вспомнить тех, кто двигал это в Одессе. В русской Одессе. Что во сто крат страшнее и позорнее!

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Предатели записали тогда т. н. гимн одесского евромайдана:

«С Дюком и друг с другом Мы в Европу хотим!.. И мы с майданов своих никуда не уйдем! Ведь мы — хозяева тут, Украина — наш дом!».

В клипе на это говнище снялась местная «илитка» (хотите сблевать — можете пересмотреть). Итак, кто они были — певуны — и что с ними сейчас? Рандомно. По списку:

Михаил Рева — заслуженный художник Украины, скульптор. Живет в Хорватии. Создал памятник Бабелю, который подлежит сносу, но после 14-го года погрузился в современное искусство из говна и палок, которое посвящает «ужасам рашизма».

Валерий Ославский — врач. Сразу после записи «гимна» помчался в Киев и сделал карьеру на телевидении в проекте «Я стесняюсь своего тела». С 20-го года числится в одесском облсовете депутатом от партии «Слуга народа». За этим важным делом его никто никогда не видел.

Андрей Войников — шоумен, ведущий свадеб, дней рождений и корпоративов. К майдану, в силу устричного мышления, присоединился в рекламных целях. Не прогадал. Живет в испанской Марбелье. Ярчайший представитель «Батальона Монако».

Александр Осташко — журналист, КВНщик, убежденный русскоговорящий. По уровню ненависти к русским и русским одесситам во много раз превосходит Фарион. Живет в Нью-Йорке, промышляет экскурсиями по Брайтон-Бич.

Ирина Медушевская — городская сумасшедшая, прославившаяся фразой «Наш город строили масоны, а не русские». Занята провокацией «мовных» скандалов, скитаясь по городу и снимая для СБУ обычных русскоязычных одесситов. Порохобот.

Владимир Комаров — клоун труппы «Маски-шоу», умерший нынешней весной. Несмотря на активное майданирование, после смерти нацисты назвали его «человеческим отбросом, украинофобом и подонком» за то, что играл роль «тупого хохла».

Сергей Братчук — заслуженный журналист Украины. С началом войны работал в пресс-службе Южного оперативного командования и областной военной администрации. За активное пьянство был уволен и пристроился спикером Украинской добровольческой армии.

Игорь Киселев — собутыльник Братчука. Долгие годы работал в СМИ Труханова, а «для души», под псевдонимом, писал статьи о его российском гражданстве. Ныне числится редактором одесского издания «Интент» — худшего симбиоза хомо майданикус с ИИ.

Яков Гопп — актер класса В из «Джентльмен-шоу», ранее исполнявший в русском кино роли трупов и частей тела. По-прежнему произносит «Кушать подано» в одесском еврейском театре «Бейт Гранд». Соседи часто видят его клянчущим у прохожих сигареты.

Вера Попандопуло-Запорожец — журналистка. Прославилась тем, что, по собственному признанию, «внедрилась» в одесское пророссийское издание «Таймер», а затем сдала всю его подноготную в СБУ. С началом войны выпилила о себе из соцсетей все данные.

Михаил Голубев — чемпион Украины по шахматам. По скрепам, он первый пришел на майдан к Дюку и первым надел на голову кастрюлю. С началом войны отпочковался от основного состава митингующих, назвав их хунвейбинами и фашистами. Но главным врагом считает Россию.

Леонид Штекель — диссидент еще с советских времен. В 22-м году также разочаровался в побратимах и выходит на одиночные пикеты в защиту русского языка и Пушкина. Подвергается постоянному прессингу со сторону подельников Ганула и СБУ. В происходящем продолжает винить Россию.

Так вот ни одна… ни одна из этих тварей, рвущихся в Европу, даже не нюхала фронта. Не знает, что такое похоронка в доме, особенно в Марбелье и Нью-Йорке. Выйдя на пенсию и проперживая театральные костюмы зайчиков, не ведает, что такое быть мясом для ТЦК… Не знает того Ада, на который обрекла одесситов.

А хорошо-то как спела!

«Мы выходим на площади этой зимой,

Чтобы внуков оставить с нормальной страной!».

Только не их внуки гибнут.

Вот я и посчитал — не будем же забывать этих «замечательных» людей! А матери могилизированных — уже не забудут.