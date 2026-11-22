Польский дипломат: «Давайте объявим Берлин нашим воеводством»
СВО с точки зрения российского законодательства является внутренним делом РФ – и этот тезис поддерживают многие польские политики.
Об этом на канале издания Wirtualna Polska заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, следует ли расценивать заявление китайского лидера о «взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности государств» как призыв «держаться подальше от Тайваня, поскольку это наше внутреннее дело».
«Безусловно, именно это он и имеет в виду. Всё ясно и недвусмысленно: Тайвань — наш, и вы должны признать, что это китайская территория. Следовательно, даже если мы нападем на Тайвань, это будет наша собственная гражданская война, и никто другой не должен… Тут всё понятно.
Вопрос в том, считают ли россияне свою войну против Украины тоже своей внутренней гражданской войной? Похоже, что считают. И кстати, такой логики, и немало – у польских политиков», – сказал дипломат.
Он говорит, что ряд польских политиков считают, что «четыре украинских региона являются частью России».
«Таким образом, с точки зрения российского законодательства — а они заявляли об этом прямо — ситуация напоминает то, как у нас в Польше некоторые политики выступают с заявлениями вроде: «Наша конституция имеет приоритет над европейским или международным правом».
Ну что ж, давайте тогда просто постановим, что Берлин — это польский воеводский город. И с этого момента, полагаю, мы могли бы отправить в Берлин полицию», – сказал экс-посол.
Ведущий попытался возразить, мол, не стоит обращать внимание на то, какие законы принимает у себя Россия.
«В правовом смысле, согласно российскому законодательству, война идет на территории России. Россия обороняется, ведь, в конце концов, это наши территории, не так ли? И некоторые из этих территорий (Львов и Галичина) в настоящее время оккупированы украинцами», – ответил Новаковский.
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