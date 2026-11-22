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Атака на следовавшее в Калининград грузовое судно может стать прецедентом, после которого торговля в Балтийском море фактически станет заблокирована.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война или большое столкновение между Россией и Западом могут начаться где-то в районе Калининграда или Балтийского моря. Вот сейчас видели, как горит газовоз в Черном море, атакован, скорее всего, российскими дронами. Газовоз, который возил газ на Украину. Но буквально недавно поступила информация о том, что неизвестные, два беспилотника атаковали грузовое судно, которое Россия очень активно использует для военных перевозок, в нейтральных водах Финского залива. Это судно шло в Калининград. Вы можете видеть, что происходит в Черном море, где больше не действует иммунитет стран, где суда на рейде дунайских, черноморских портов, в экономических зонах Болгарии или Румынии постоянно атакуются беспилотниками, ракетами, надводными дронами, чем угодно. И то же самое происходит на рейде российских портов. В целом Черное море превратилось в полумертвую зону, где уже уничтожено или повреждено за последнее время более 700 судов, убытки на сотни миллиардов долларов», – сказал Бортник.