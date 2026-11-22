Черноморская блокада распространяется на Балтику – Бортник о «глобальном военном кризисе»
Атака на следовавшее в Калининград грузовое судно может стать прецедентом, после которого торговля в Балтийском море фактически станет заблокирована.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война или большое столкновение между Россией и Западом могут начаться где-то в районе Калининграда или Балтийского моря. Вот сейчас видели, как горит газовоз в Черном море, атакован, скорее всего, российскими дронами. Газовоз, который возил газ на Украину.
Но буквально недавно поступила информация о том, что неизвестные, два беспилотника атаковали грузовое судно, которое Россия очень активно использует для военных перевозок, в нейтральных водах Финского залива. Это судно шло в Калининград.
Вы можете видеть, что происходит в Черном море, где больше не действует иммунитет стран, где суда на рейде дунайских, черноморских портов, в экономических зонах Болгарии или Румынии постоянно атакуются беспилотниками, ракетами, надводными дронами, чем угодно.
И то же самое происходит на рейде российских портов. В целом Черное море превратилось в полумертвую зону, где уже уничтожено или повреждено за последнее время более 700 судов, убытки на сотни миллиардов долларов», – сказал Бортник.
«А сейчас, похоже, эта ситуация смещается и в Финский залив, Балтийское море, в район Калининграда, тоже одна из важнейших ситуаций. Потому что если неизвестные беспилотники атаковали российские суда, то дальше по логике неизвестные беспилотники могут атаковать любые суда, которые идут в этом регионе: французские, британские, нидерландские, немецкие, польские, скандинавские, любые. И это все вокруг Калининграда.
Самый высокий риск и самая уязвимая точка в этой войне для Москвы – это Калининград. И именно вокруг Балтийского моря, проливов вокруг Калининграда может начаться новый глобальный военный кризис», – добавил он.
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