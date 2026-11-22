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69% молдаван хотели бы, чтобы власти начали договариваться о поставках газа с Россией.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса молдавского института IMAS, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров рассказал, что правительство прозападной президентки Майи Санду даже не пыталось договориться с «Газпромом», но утверждает, что поставки невозможны.

«Так вы и не обращались. Есть ли возможность, нельзя установить методом выставления наслюнявленного пальца на ветер. Серьезные люди так не делают. Мы видим, что цена на газ в Молдове сегодня самая высокая в Европе… Нам это не безразлично, потому что здесь живут десятки тысяч граждан РФ, что в Приднестровье, что на правом берегу Днестра», – сказал Озеров в интервью «Спутнику в Молдове».

Бывший молдавский вице-премьер Александр Муравский полагает, что Кишинев не обращается в Москву, потому что помнит о своем долге перед «Газпромом», который составлял свыше 700 млн долларов.

«Я думаю, если молдавская сторона обратится к России, то Газпром предложит ей решить проблему долга. Его никто не снимал со счетов. Мы можем говорить, что мы его не признаем, что аудит тут провели, но долг существует в балансе «Газпрома», – сказал Муравский в интервью ТВ6.

Проблему долга можно было бы решить, если бы Кишинев согласился снять экономическую блокаду с Приднестровья. Но такую сделку не позволит заключить ЕС.

«Естественно, возникает вопрос политических отношений. Я думаю, что наше нынешнее руководство даже при благоприятных перспективах не обратится к РФ. С одной стороны, они не могут переступить через свою гордость. А второе, им просто не дадут», – сказал Муравский.

Он убежден, что даже если «Россия завтра будет вдвое дешевле газ проставлять, мы будем от этого отказываться, потому что это «цена свободы».

Молдавский эксперт в области энергетики Андрей Дамашкан предлагает обмануть, попробовав купить иранский или туркменский газ. Правда на поверку это будет тот же российский газ.

«А что нам, молдаванам сделал Иран. Если есть возможность дешево купить газ, почему его не купить. Мы можем обменяться с Турцией. Это нужно договариваться с турецкой государственной компанией Botaş. А она ведет гибкую политику, сидя на трех стульях. Она услуживает американцам и хорошо ладит с русскими, и разбавляет их газ (40%, если не больше) в своей системе», – сказал Дамашкан.

Он признает, что за контакты с Ираном ЕС может наказать Молдову.

«Остается Азербайджан, который пока считают демократическим. Можно было бы запросить у Азербайджана, а они взяли бы у русских через Дербент. Они так всегда делают в зимнее время», – сказал Дамашкан.

Парадоксально, но Молдова будет потреблять молекулы тоталитарного газа, даже если по-прежнему ограничится закупками в Румынии или СПГ. И то, и другое «голубое топливо» закачивается в так называемый Вертикальный коридор Европы, где смешивается с российским газом, поступающим через «Турецкий поток». Такую информацию опубликовал нежелательный в РФ Атлантический совет.

Молдавский публицист Сергей Ткач потребовал извинений от властей Молдовы за отказ от прямых закупок газа в России. Такая схема, по его мнению, обогащает посредников за счёт потребителей.