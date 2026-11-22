Сторонники Трампа в Палате представителей США продвигают законопроект, который поможет прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп и республиканцы в Палате представителей пытаются максимально продлить полномочия Трампа и влияние Трампа на войну в Европе, на российско-украинскую войну, даже в ситуации, если Трамп столкнется с демократическим Конгрессом.

Республиканцы в Палате представителей внесли законопроект, который может остановить передачу разведданных Украине и другую военную помощь. То есть, собираются прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине. А также остановить принятие новых санкций против России.

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон и председатель Комитета по международным отношениям Брайан Маст настаивают на исключении из закона об утверждении национальной обороны положений о помощи Украине.

Ожидается, что окончательный текст проекта будет утвержден в первую неделю декабря, пока еще есть большинство республиканское», – сказал Бортник.