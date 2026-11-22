Трамп с республиканцами придумали, как надолго заблокировать американскую помощь Украине – Бортник
Сторонники Трампа в Палате представителей США продвигают законопроект, который поможет прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп и республиканцы в Палате представителей пытаются максимально продлить полномочия Трампа и влияние Трампа на войну в Европе, на российско-украинскую войну, даже в ситуации, если Трамп столкнется с демократическим Конгрессом.
Республиканцы в Палате представителей внесли законопроект, который может остановить передачу разведданных Украине и другую военную помощь. То есть, собираются прекратить военную помощь и передачу разведданных Украине. А также остановить принятие новых санкций против России.
Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон и председатель Комитета по международным отношениям Брайан Маст настаивают на исключении из закона об утверждении национальной обороны положений о помощи Украине.
Ожидается, что окончательный текст проекта будет утвержден в первую неделю декабря, пока еще есть большинство республиканское», – сказал Бортник.
«Правда, эксперты считают, что таким образом республиканцы после поражения на выборах просто пытаются использовать тему Украины, чтобы не дать демократам начать расследование против Трампа и его администрации. Мол, это вот такие вот переговоры: или мы принимаем такой закон, или вы отказываетесь от любых своих попыток расследовать деятельность Трампа.
Но я не исключаю, что республиканцы примут этот законопроект, таким образом ограничат возможность демократов в будущем развернуть помощь Украине вспять.
Если они примут этот законопроект, Трамп его подпишет, то даже если следующий демократический Конгресс попытается восстановить Украине военную помощь, Трамп будет ветировать решение следующего Конгресса», – жаловался он.
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