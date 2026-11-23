«Кнопки запуска нажимают украинцы. Остальное всё делают натовцы» – немецкий журналист
На Украине уже давно находятся военные специалисты, спецназовцы и другие представители армий разных натовских стран.
Об этом на канале «Berlin247» заявил журналист-расследователь и политолог из Германии Патрик Бааб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы позволили втянуть себя в эту нестабильную ситуацию, потому что мы тоже оказались в центре внимания российских контратак. А британцы помогают здесь с массовым производством беспилотников, а также с разведанными. И у них тоже есть войска на территории Украины. Очевидно, что у нескольких стран НАТО есть войска на территории Украины.
Что касается французов, то известно, что подразделение Иностранного легиона уже было уничтожено ракетами под Харьковом в 2023 году. Тем временем у французов есть военный ремонтный персонал под Одессой для обслуживания украинских истребителей «Рафаль». По крайней мере, так официально заявлено.
И российская сторона, конечно, знает, где они находятся, где их разместили, и эти люди могут подвергнуться российскому контратакующему удару. Это тоже очевидно», – рассказал немецкий журналист.
«Я знаю от самой украинской разведки, что у британцев там есть спецназ. Например, среди прочих там действовала королевская морская пехота. Это можно сказать, боевые пловцы. Так что мы видим, что это спецназ.
Чего я не знаю, так это насколько близко они находятся к кнопке запуска. Или, может быть, в конце концов нажмёт её только украинец, а всё остальное сделают западные силы НАТО. На данный момент мне непонятно, как далеко простирается эта поддержка, но мы находимся в зоне повышенного риска», – тревожился Бааб.
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