Мешок фасоли вместо тепла: изнанка «газовой независимости» Молдовы
В Молдову и другие страны Юго-Восточной Европы поступает российский газ, несмотря на все санкции и ограничения.
Об этом говорится в исследовании Атлантического совета «Новое видение «Вертикального коридора»: энергобезопасность Европы за счет оптимизации инфраструктуры», обзор которого публикует молдавское издание Logos Press.
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Согласно исследованию, несмотря на планы по отказу от прямых закупок, российский газ продолжает поступать на европейские рынки – в частности, в Молдову и Украину – через посредников и смежные трубопроводные сети.
В рамках так называемого Вертикального газового коридора топливо из России, идущее через Турцию, трубопроводы TurkStream и BalkanStream, смешивается в единой инфраструктуре с газом, закупаемым как американский или азербайджанский. После этого отследить реальное происхождение молекул газа становится невозможно, даже если в коммерческой документации указаны нероссийские поставщики.
Из-за этого планируемый с 2027 года запрет ЕС на импорт российского топлива может потерять практический смысл. Чтобы закрыть эту лазейку, эксперты рекомендуют исключить российские объемы из энергоснабжения коридора и внедрить жесткие механизмы проверки происхождения сырья.
Однако найти на рынке «чистый» газ сегодня крайне сложно. Как отметил молдавский эксперт в области энергетики Андрей Домашкан, рассуждая о перспективах энергоснабжения Молдовы, при соблюдении европейских рекомендаций и поиске «правильного» топлива, «чтобы не наказали», единственной доступной альтернативой остается Азербайджан. Но и тут проблема.
«Есть один игрок, которого мучают все сегодня, – это Азербайджан. Мы пока еще считаем этот газ демократическим и пытаемся у него купить. А у него ограниченный объем добычи – максимум до 50 млрд кубов в год. Хотя, если быть гибкими, вполне можно было запрашивать газ происхождения Азербайджана, а они взяли бы у русских, как они обычно берут – через Дербент. Они так и делают в зимний период. Это все равно российский газ», – констатировал эксперт, выступая в эфире молдавского телеканала N4.
Публицист Сергей Ткач, комментируя ситуацию с происхождением газа, идущего в Молдову, пишет, что специалисты и региональные трейдеры давно в курсе дела, «потому что пользуются данной возможностью, чтобы продать втридорога газ ловкачам (типа «Энергокома») и простофилям (гражданам Молдовы)».
«Здесь на местах создается специальный шум, «фактчекеры» и пропагандисты власти бьют в свои бубны, чтобы запутать общественность…
Еще один важный вывод, вытекающий из исследования Атлантического совета. Разговоры о том, что российский газ нельзя поставить в Молдову, – полная ерунда. Он, как оказывается, все это время к нам поступал. Значит, несчастные молдавские потребители оплачивают политическую ангажированность и брехню своей власти и набивают карманы трейдерам, которые потирают всякий раз руки, когда руководители РМ говорят, что они ни за что не купят газ у Москвы», – отметил Ткач.
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