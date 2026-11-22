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В Молдову и другие страны Юго-Восточной Европы поступает российский газ, несмотря на все санкции и ограничения.

Об этом говорится в исследовании Атлантического совета «Новое видение «Вертикального коридора»: энергобезопасность Европы за счет оптимизации инфраструктуры», обзор которого публикует молдавское издание Logos Press.

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Согласно исследованию, несмотря на планы по отказу от прямых закупок, российский газ продолжает поступать на европейские рынки – в частности, в Молдову и Украину – через посредников и смежные трубопроводные сети.

В рамках так называемого Вертикального газового коридора топливо из России, идущее через Турцию, трубопроводы TurkStream и BalkanStream, смешивается в единой инфраструктуре с газом, закупаемым как американский или азербайджанский. После этого отследить реальное происхождение молекул газа становится невозможно, даже если в коммерческой документации указаны нероссийские поставщики.

Из-за этого планируемый с 2027 года запрет ЕС на импорт российского топлива может потерять практический смысл. Чтобы закрыть эту лазейку, эксперты рекомендуют исключить российские объемы из энергоснабжения коридора и внедрить жесткие механизмы проверки происхождения сырья.

Однако найти на рынке «чистый» газ сегодня крайне сложно. Как отметил молдавский эксперт в области энергетики Андрей Домашкан, рассуждая о перспективах энергоснабжения Молдовы, при соблюдении европейских рекомендаций и поиске «правильного» топлива, «чтобы не наказали», единственной доступной альтернативой остается Азербайджан. Но и тут проблема.

«Есть один игрок, которого мучают все сегодня, – это Азербайджан. Мы пока еще считаем этот газ демократическим и пытаемся у него купить. А у него ограниченный объем добычи – максимум до 50 млрд кубов в год. Хотя, если быть гибкими, вполне можно было запрашивать газ происхождения Азербайджана, а они взяли бы у русских, как они обычно берут – через Дербент. Они так и делают в зимний период. Это все равно российский газ», – констатировал эксперт, выступая в эфире молдавского телеканала N4.

Публицист Сергей Ткач, комментируя ситуацию с происхождением газа, идущего в Молдову, пишет, что специалисты и региональные трейдеры давно в курсе дела, «потому что пользуются данной возможностью, чтобы продать втридорога газ ловкачам (типа «Энергокома») и простофилям (гражданам Молдовы)».