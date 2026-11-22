Нам гадят в мозги, заставляя жить в саморазрушении и некро-культе – львовский пропагандист
Украинской власти выгодно, чтобы население жило в саморазрушительном некро-культе и было готово терпеть лишения ради какой-то призрачной идеи лучшей жизни «после».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С этим синдромом заученной беспомощности мы пошли по пути абсолютно саморазрушительному. Осмысление себя жертвой – должно быть очень-очень тяжело, и аж тогда.., когда уже все отстрадают так, чтобы уже никого не осталось, кто не отстрадал – вот этот бред, это сранье в мозги людям с навязыванием тотальной беды как условия прихода к счастью, что всякое счастье, мир, добро – это вознаграждение за страшные муки – это Средневековье…
Абсолютное сранье в мозги, и это заложено на таком глубоком уровне: «Должно быть очень-очень тяжело, и тогда будет легче», – вся эта страдальческая матрица – это и есть чисто мазохистическое самовосприятие. Себя отхлыстать, уж так печалиться и горевать, такая тоска, погибание, и аж тогда в вознаграждение за это будет счастье. Это и есть тот некро-культ, во что мы сами вмонтировались… В понимание, что только через какие-то смертельные вещи можно прийти к чему-то нормальному», – негодовал он.
«Это могли попы втюхивать неграмотным людям в Средневековье – так сейчас 21 век! Дальше находимся в саморазрушении, в осознании себя как жертвы, что надо отстрадать… Нужно прислушаться, как говорят эти слова, что, мол, два часа света в сутки – это нормально. Это понимание своего страдальничества – это синдром заученной беспомощности плюс некро-культ – все это вместе является тем, в чем мы живем без понятия, как из этого выходить, потому что никто не хочет это деконструировать…
А государству абсолютно выгодно людей держать именно в этих воротах, именно в этом стиле – в стиле готовности максимально страдать: без мостов, без света, без ничего», – заявил Дроздов.
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