Европейцы сами захлопнули для себя дверь в Россию – экс-аналитик ЦРУ
Вместо того, чтобы искать реальные компромиссы, европейские политики требуют полной капитуляции России, поэтому для их переговорщиков двери Москвы закрыты.
Об этом в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейцы заняли позицию, согласно которой Россия – это авторитарная угроза, это чудовище, которое намерено захватить всю Европу. И поэтому они чувствуют себя обязанными бороться с Россией. То есть они приняли такое решение.
Пока что они не демонстрируют никаких признаков того, что пытаются вести переговоры с Россией, пытаются найти дипломатическое решение. Идея дипломатии заключается в том, что Россия должна пасть ниц перед европейцами, полностью сдаться, унижаться, молить о прощении и выплачивать репарации.
Но Россия на это не пойдет», – сказал Джонсон.
«Знаете, мы видели это на прошлой неделе, а может и больше недели назад, когда Джаред Кушнер и Стив Уитков были в Кремле.
По сути, они настаивали на том, что нужно привлечь европейцев. Путин сказал, что европейцы не проявляют никакого интереса. Они не собираются садиться за стол переговоров и предлагать какое-либо разумное урегулирование, так что нет, мы не будем с ними иметь дело. А если они отправят на Украину своих людей, мы их убьем.
Так что как видите, сейчас для европейцев дверь в Россию закрыта», – добавил он.
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