Вместо того, чтобы искать реальные компромиссы, европейские политики требуют полной капитуляции России, поэтому для их переговорщиков двери Москвы закрыты.

Об этом в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейцы заняли позицию, согласно которой Россия – это авторитарная угроза, это чудовище, которое намерено захватить всю Европу. И поэтому они чувствуют себя обязанными бороться с Россией. То есть они приняли такое решение.

Пока что они не демонстрируют никаких признаков того, что пытаются вести переговоры с Россией, пытаются найти дипломатическое решение. Идея дипломатии заключается в том, что Россия должна пасть ниц перед европейцами, полностью сдаться, унижаться, молить о прощении и выплачивать репарации.

Но Россия на это не пойдет», – сказал Джонсон.