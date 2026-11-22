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Российский корвет проекта 20380 «Меркурий» взорвался и загорелся минувшей ночью в порту Бенгази в Ливии.

Об этом сообщило профильное издание Naval News со ссылкой на несколько источников и спутниковые снимки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ливийские СМИ также сообщают, что в небе были замечены неопознанные летательные аппараты. Правительство Восточной Ливии называет вероятной причиной взрыва атаку безэкипажных катеров.

«Меркурий» — новый корабль, введённый в строй в 2023 году, входящий в состав Черноморского флота. Отмечается, что корабль остановился в Бенгази для перезаправки и взятия на борт запасов перед возвращением в Россию.

Напомним, о присутствии на территории Ливии более 200 украинских военных специалистов писали западные СМИ. В марте украинские дроны, запущенные с территории Ливии, потопили в Средиземном море российский газовоз Arctic Metagaz.

В Триполи тогда отрицали сотрудничество с украинскими военными. Однако российский военный аналитик Валерий Ширяев утверждал, что в Ливии находится операционный район, в котором действует украинская база морских диверсантов.

«Ливия, а точнее вторая власть – ПНС, давно сотрудничают с ГУР противника. В Ливии множество военнослужащих ГУР. Мы это знаем. Толку от того, что мы это знаем, пока никакого. Противник давно пытается поднасрать «на дальнем». Если примерять на себя, я бы делал так же. Уничтожал бы врага там, где застану. Собственно, продолжаем СВО. Все интереснее наблюдать за данным мероприятием», – написал в своем тгк военный лётчик, участник СВО Алексей Воевода.

Также вчера в Балтийском море дронами был атакован российский сухогруз.

Отметим, всё это время замаскированный под бизнес-джет американский самолет-разведчик как раз курсировал в районе Балтики, а затем переместился к берегам Ливии.