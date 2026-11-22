С ноября в Крыму запустили льготную региональную ипотеку под 8% годовых. Она рассчитана на полгода и должна уравнять покупку жилья в новостройках Новороссии и Донбасса с крымским полуостровом.

Из-за логистических и экономических сложностей треть квартир в новых домах остались невостребованными, что ставит на колени строительный комплекс Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Однако в итоговом варианте крымская программа стала заметно отличаться от действующей в новых регионах: первоначальный взнос увеличили вдвое, с 10% до 20%; максимальную сумму кредита — с 6 млн до 8 млн рублей; ограничили стоимость 1 кв. м до 350 тыс. рублей и срок кредитования 15 годами. Но самое главное: если за Перекопом льготный процент распространяется на строительство индивидуальных домов, то в Крыму под 8% попадает покупка апартаментов.

Эксперты не скрывают, что главная цель льготной программы — сократить разрыв между выданными банками деньгами на новостройки и полученными на эскроу-счета за купленное у застройщика жилье. Сейчас разница составляет 32%, что на грани критического падения. Чтобы его избежать, нужно продать около 8,5 тысяч лотов, тогда как под программу в целом попадает около 21 тысячи единиц недвижимости.

«При полной сумме кредита в 8 млн рублей и 20% первоначальном взносе максимальная составит 9,6 млн рублей. Под это попадают примерно 37% объектов на первичном рынке недвижимости, причем 84% — это студии и однокомнатные квартиры. Поэтому главными бенефициарами в этой программе являются апартаменты. В общем объеме они занимают 22,5%, и наше правительство пошло на беспрецедентный шаг, распространив льготную ипотеку на нежилую недвижимость. Апартаменты — это коммерческая недвижимость, и, скорее всего, их будут покупать жители с материка», — подчеркивает директор по продажам крымской строительной компании Анастасия Михайлова.

В пользу расчета на иногородних покупателей эксперт привела размер ежемесячного взноса: для кредита в 8 млн рублей он будет составлять 75 тыс. рублей. Соответственно, подтвержденный доход заемщика должен составлять 150 тыс. рублей, тогда как средняя зарплата в регионе — 63 тыс. рублей. Большинству крымчан, которые нуждаются в собственном жилье, эта программа ничем не поможет — она предназначена для поддержки застройщиков и банкиров.

При этом воспользоваться «крымской программой» смогут только те заемщики, которые раньше не участвовали ни в одной предыдущей: семейной, сельской, военной ипотеке, дальневосточной и IT. Их должно интересовать не жилье, а, скорее, дача у моря, что тоже говорит в пользу апартаментов, или приобретение недвижимости для сдачи в аренду.

Владелец агентства недвижимости Александр Ермачков подтверждает: однокомнатные квартиры в Крыму в основном покупают с коммерческой целью.

«Сейчас тенденция такая: однокомнатные квартиры в основном покупают как инвестицию, а трёхкомнатные квартиры берут для семьи. В Крыму пока ещё очень многие не могут позволить себе иметь собственное жильё, и это видно по высокому спросу аренды. Найти нормальную однокомнатную квартиру в аренду достаточно сложно», – отметил эксперт.

После запуска программы спрос на такие квартиры вырос, как и их стоимость. Если раньше застройщики готовы были снизить итоговую цену на 5-10%, то с ноября напротив, подняли на 5-10%. Потолок в 350 тыс руб вывел Южный берег Крыма вне игры – там метр стоит в среднем 400–450 тыс руб. Но комплексы на Восточном и Западном побережье со средней стоимостью 278 тыс. руб. за метр вполне подходят под ценовой критерий.