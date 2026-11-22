Только смена еврорежима спасёт Европу от гибели в антироссийской войне – Джонсон
Нынешние европейские политики, связанные с промышленными и финансовыми кругами, без раздумий жертвуют интересами своих народов ради сохранения заработка на войне.
Об этом в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я никак не могу понять, почему в Европе никто не меняет курс. Но думаю, это произойдет, когда на континенте сменится режим.
Во-первых, можно предположить, что влияние оказывает сфера международных финансов. И в качестве примера можно привести Фридриха Мерца из Германии. Он бывший руководитель «BlackRock».
«BlackRock» вложила значительные средства в Украину. И «BlackRock» может потерять значительную часть капитала, если Россия победит, а Россия победит», – сказал Джонсон.
«И все же они в отчаянии. Пытаются спасти ситуацию. И вот что происходит. Мерц жертвует интересами немецкого общества, национальными интересами Германии ради финансовой выгоды. Интерес иностранного экономического субъекта.
И вот что в этом на самом деле такого безумного – это просто бессмысленно, саморазрушительно. Теперь, когда я вижу министров иностранных дел Германии, они говорят: цены на энергоносители снизятся, и все вернется на круги своя, как только Россия потерпит поражение в этой войне. У меня такое чувство, что мы это уже видели», – добавил он.
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