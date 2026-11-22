Нынешние европейские политики, связанные с промышленными и финансовыми кругами, без раздумий жертвуют интересами своих народов ради сохранения заработка на войне.

Об этом в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я никак не могу понять, почему в Европе никто не меняет курс. Но думаю, это произойдет, когда на континенте сменится режим.

Во-первых, можно предположить, что влияние оказывает сфера международных финансов. И в качестве примера можно привести Фридриха Мерца из Германии. Он бывший руководитель «BlackRock».

«BlackRock» вложила значительные средства в Украину. И «BlackRock» может потерять значительную часть капитала, если Россия победит, а Россия победит», – сказал Джонсон.