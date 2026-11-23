«Возвращение к границам 1997 года для нес неприемлемо» – генсек НАТО
НАТО не собирается принимать условия Москвы – и возвращаться к границам 1997 года.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы делегатов Парламентской ассамблеи Альянса в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос, который касается предложений 1997 года. Нам всем совершенно ясно, что предложения, выдвинутые Россией в 2021 году, по сути, сводящиеся к тому, чтобы НАТО откатилась назад, к границам 1997 года, неприемлемы.
И в НАТО нет ни одного человека, который считал бы это хорошей идеей. Так что они неприемлемы», – сказал Рютте.
«Что касается военной стратегии, то здесь тоже все ясно. только союзники принимают решения о военной стратегии, и никто за пределами НАТО не имеет права голоса.
Это четкие руководящие принципы, которые служат ориентирами в дискуссиях, когда они переходят в более предметную плоскость с участием европейцев», – добавил генсек.
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