В Киеве гадают, как не дать России полноценно запустить систему «Рассвет»
За неимением возможности помешать выходу конечной продукции российской спутниковой системы «Рассвет», Украине необходимо бомбить производителей компонентов и их поставщиков.
Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая спросила: как помешать русским полноценно запустить «Рассвет» или хотя бы оттянуть это во времени?
«Мы же били по предприятиям, которые выпускают ракеты-носители. Кроме того, мы всё время наносим удары по производителям компонентов. Недавно был повторный удар в Орле по предприятию, выпускающему российскую оптоэлектронику.
А эти спутники, они же как раз должны следить, российские военные разведывательные спутники нуждаются в оптоэлектронике в том числе», – ответил Романенко.
«И кроме того, ракеты, которые ударили по мостам в Киеве, они имели оптоэлектронные системы для донаведения на конечном этапе. Подлетая, баллистическая ракета – вы же видели, какая высокая точность была!..
Мы наносим удары по предприятиям, которые не только выпускают конечную продукцию, но и по поставщикам», – добавил укро-эксперт.
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