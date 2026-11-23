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За неимением возможности помешать выходу конечной продукции российской спутниковой системы «Рассвет», Украине необходимо бомбить производителей компонентов и их поставщиков.

Об этом на канале «Новости Live» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила: как помешать русским полноценно запустить «Рассвет» или хотя бы оттянуть это во времени?

«Мы же били по предприятиям, которые выпускают ракеты-носители. Кроме того, мы всё время наносим удары по производителям компонентов. Недавно был повторный удар в Орле по предприятию, выпускающему российскую оптоэлектронику. А эти спутники, они же как раз должны следить, российские военные разведывательные спутники нуждаются в оптоэлектронике в том числе», – ответил Романенко.

«И кроме того, ракеты, которые ударили по мостам в Киеве, они имели оптоэлектронные системы для донаведения на конечном этапе. Подлетая, баллистическая ракета – вы же видели, какая высокая точность была!.. Мы наносим удары по предприятиям, которые не только выпускают конечную продукцию, но и по поставщикам», – добавил укро-эксперт.

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