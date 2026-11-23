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Большинство стран, которые полагались на США в своих войнах, – в последствии пожалели о таком «союзнике».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США – страна, которая была нашим основным союзником. Но нужно отмахиваться от этой мысли, как от мухи. Ни одна страна, которая делала ключевую ставку в войне на США, как на союзника, в результате не смогла полностью полагаться на Америку. Потому что в США что-то постоянно меняется. Тем более, в таком сложном случае, как противостояние с Россией – для США это особенно чувствительная тема. Поэтому у нас нет даже 50% поддержки. А местами мы идём в минус по этой поддержке», – сказал Кулеба.

Также экс-министр попытался подольстится к кокаинисту Зеленскому, начав оправдывать его хамство в отношении Трампа.