«Нельзя полагаться на США – они постоянно предают» – экс-глава МИД Украины
Большинство стран, которые полагались на США в своих войнах, – в последствии пожалели о таком «союзнике».
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США – страна, которая была нашим основным союзником. Но нужно отмахиваться от этой мысли, как от мухи. Ни одна страна, которая делала ключевую ставку в войне на США, как на союзника, в результате не смогла полностью полагаться на Америку.
Потому что в США что-то постоянно меняется. Тем более, в таком сложном случае, как противостояние с Россией – для США это особенно чувствительная тема.
Поэтому у нас нет даже 50% поддержки. А местами мы идём в минус по этой поддержке», – сказал Кулеба.
Также экс-министр попытался подольстится к кокаинисту Зеленскому, начав оправдывать его хамство в отношении Трампа.
«Именно поэтому Зеленский начал позволять себе некомплиментарную прямолинейность в отношениях с Трампом. Потому что он понял: ни с Трампом, ни с Виткоффом, ни с Кушнером каши не сваришь.
Были голоса на Украине, что мол зачем Зеленский сказал, что чувствует себя преданным Трампом, теперь он обидится и сделает что-то плохое. Не будьте наивными. Зеленский начал это говорить, потому что прожил все эти переговоры – и понял: максимум, на который он может рассчитывать – это чтобы кризисы с США происходили реже, а не чаще», – добавил Кулеба.
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