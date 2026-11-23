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На Украине с 2014 года так и не смогли осудить «неизвестных снайперов Майдана» по причине сопротивления неких остающихся «пророссийских сил».

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Игорь Пошивайло, директор мемориала т.н. «Небесной сотни» – расстрелянных боевиков Евромайдана.

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Пошивайло посетовал на невозможность установить стелу из белого гранита на бывшей улице Институтской, где были расстреляны боевики.

«Эта территория до сих пор арестована по ходатайству Офиса Генпрокурора из-за незавершенных следственных действий и отсутствия приговоров виновным в расстрелах на Майдане», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ежегодно следователи и Офис генпрокурора отчитываются о проделанной работе, но судебных решений до сих пор нет. Наверное, все еще есть пророссийские силы, которые не заинтересованы в правде, затягивают процесс», – добавил укро-чиновник.

По его словам, строительство памятников в честь переворота 2014 года – крайне важная для бандеровцев задача с целью оболванивания общества, теперь уже и детей.

«Майдан стал необратимой точкой в историческом развитии Украины, когда украинцы четко заявили, что возвращения к новой империи кремля, Советскому Союзу не будет. После него начались мощные процессы декоммунизации, а с 2022 года еще и дерусификации. Революция показала, что вектор развития украинского общества абсолютно проевропейский… Сегодня дети для нас важная аудитория, потому что они должны перенять эту эстафету», – сказал укро-чиновник.

«Российская пропаганда сводилась к одному – нивелировать крупнейший в истории Европы всенародный демократический мирный протест, его результаты и героев. Самым большим мифом является то, что именно из-за Майдана началась война. На самом деле если бы не Майдан, то Украина могла бы быть покорена», – уверяет Пошивайло.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще в 2017 году В Италии прошла презентация документального фильма «Украина, скрытые истины», который посвящен расстрелам на киевском Майдане.

Главным в фильме являются признания снайперов, участвовавших в расстрелах как митингующих, так и сотрудников правоохранительных органов. Это два гражданина Грузии и два гражданина Литвы, которые, по их словам, работали под руководством украинца и американца.

«Снайперы признаются: в демонстрантов стреляли не люди украинского президента Януковича, а лидеры оппозиции, поддерживаемые Европейским союзом», – написал в своем блоге автор фильма Джиан Микалессин.

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