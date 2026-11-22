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В случае сохранения Трампа или республиканцев у власти в США – рано или поздно произойдет разрыв между Вашингтоном и Брюсселем.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Параллельно с саммитом АТЭС, параллельно с глобальной тройкой, с Путиным и Трампом, в Европе собиралась четверка на саммит «коалиции желающих». Так же, как и между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, как сказал Трамп, процитирую «Между Путиным, Си и мной была такая химия, такой электрический ток и дружба, которую никто никогда не видел». Мне кажется, что похожая химия была и между европейской четверкой: Зеленским, Макроном, Стармером и премьер-министром Британии, которые встретились в рамках заседания «коалиции желающих», – заметил он.

«Собралась коалиция желающих в Берлине и практически прошло параллельно два саммита, которые оппонировали друг другу. С одной стороны – консервативный интернационал, с другой стороны – либеральный интернационал. Несмотря на то, что и там, и там присутствовали представители США, но такое впечатление сложилось, что вот как супруги, которые еще не развелись, но уже не живут вместе и не имеют общего будущего», – сказал Бортник.