США и Европа уже разошлись – но пока не «развелись» – киевский политолог
В случае сохранения Трампа или республиканцев у власти в США – рано или поздно произойдет разрыв между Вашингтоном и Брюсселем.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Параллельно с саммитом АТЭС, параллельно с глобальной тройкой, с Путиным и Трампом, в Европе собиралась четверка на саммит «коалиции желающих».
Так же, как и между Путиным, Си Цзиньпином и Трампом, как сказал Трамп, процитирую «Между Путиным, Си и мной была такая химия, такой электрический ток и дружба, которую никто никогда не видел». Мне кажется, что похожая химия была и между европейской четверкой: Зеленским, Макроном, Стармером и премьер-министром Британии, которые встретились в рамках заседания «коалиции желающих», – заметил он.
«Собралась коалиция желающих в Берлине и практически прошло параллельно два саммита, которые оппонировали друг другу. С одной стороны – консервативный интернационал, с другой стороны – либеральный интернационал.
Несмотря на то, что и там, и там присутствовали представители США, но такое впечатление сложилось, что вот как супруги, которые еще не развелись, но уже не живут вместе и не имеют общего будущего», – сказал Бортник.
«Такое впечатление складывается, что в случае сохранения Трампа или республиканцев у власти в США – произойдет рано или поздно развод между оправевшими, консервативными США и вот этой европейской либеральной тусовкой.
Фактически мы видели параллельно два саммита, два абсолютно разных подхода к тому, что должно дальше быть. И химия внутри этих команд наблюдалась и там, и там. И там, и там это уже завязано не только на общей политике, но и на каких-то дружеских отношениях.
Трамп выражал скептицизм, едва ли не призывал прекратить помощь Украине. Он заявил, что Путин хочет мира, поэтому акцент должен быть на мирных усилиях, а не на выделении дополнительных средств Украине», – добавил Бортник.
English version :: Читать на английском США и Европа уже разошлись – но пока не «развелись» – киевский политолог