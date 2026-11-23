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Украина готова нести огромные потери, а потому ее опыт не подходит полякам, у которых совсем другой болевой порог.

Об том в эфире проекта Kanał Otwarty заявил польский полковник, преподаватель Центра подготовки войск территориальной обороны Петр Левандовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тезис о слабости России, который звучит уже пять лет, на мой взгляд, крайне опасен для Польши.

Действительно, Россия уже пять лет не может справиться с Украиной, но это объясняется сочетанием нескольких факторов. Во-первых, у Украины такой же высокий болевой порог, как и у России. Украина готова нести колоссальные потери — мы знаем, что погибли сотни тысяч украинских солдат, однако украинское общество продолжает поддерживать войну, несмотря на то, что людей прямо на улицах хватают и насильно призывают в армию. Украинское общество мирится с этим», – сказал Левандовский.

По его словам, помимо исключительно высокого болевого порога, Украина опирается на современные западные технологии и огромное финансирование.

«Мы не можем просто переносить опыт стойкости Украины на другие ситуации, поскольку Украину финансово поддерживают около 50 стран, а в военном плане — предоставляя технологии — около 30. У Польши, вероятно, другой болевой порог», – сказал полковник.

Кроме того, он опасается возросшего военного потенциала России, несмотря на понесенные потери. Поляк указывает, что российские аналоги, возможно, и уступают западным в качестве, но они значительно дешевле.