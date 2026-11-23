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Курс националистической Украины приведет к тому, что она потеряет значительную часть своей территории вдобавок к той, что уже стала российской.

Об этом в эфире канала Podcast Geopolityczny заявил профессор Жешувского университета, депутат польского сейма, член парламентской комиссии по национальной обороне, экс-депутат Европарламента Анджей Запаловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно расставить все точки над «i» и говорить прямо: прежде всего, следует задуматься, даже сейчас, пока продолжается российско-украинская война, о том, какой будет Украина после её окончания. Сейчас самое время смотреть в будущее. Серьёзные государства думают только о будущем, и вполне вероятно, что действия Зеленского и украинских националистов, особенно тех, что входят в состав националистических формирований «Азов» (первого и третьего) [запрещены в РФ], приведут к ситуации, при которой Украина не только лишится Крыма и тех четырёх областей, но может потерять и всю Левобережную Украину», – считает Запаловский.

Он убежден, что Россия не станет брать под свой контроль Правобережную Украину, а, тем более, западные регионы, поскольку там нет лояльного населения.

«Поэтому, как бы ни развивались события в будущем, у нас всё равно будет общая граница с Украиной. Это неоспоримый факт. Полная чушь со стороны так называемой польской элиты утверждать, что русские доберутся до Пшемысля. Проще говоря, этим людям совершенно не хватает понимания геостратегии — им не хватает даже самых элементарных знаний и, честно говоря, это позор для польской элиты», – говорит профессор.

Его тревожит, что после войны Запад прекратит финансирование Украины, а Россия будет держать эту серую зону в состоянии постоянной нестабильности.

«И мы, поляки, столкнемся с проблемой, потому что украинский национализм десятилетиями финансировался Соединенными Штатами, ЦРУ и другими разведывательными службами. И это продолжалось даже после обретения Украиной независимости», – подчеркнул аналитик.

По его словам, национализм в Западной Украине «привел к масштабному расколу во внутренней сплоченности Украины».